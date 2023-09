Markerer slutten på Arbeiderpartiet som vi kjenner det

Den manglende oppslutningen under diverse kriser – dyrtid, klimakrise og krig – er overraskende, all den tid Jonas Gahr Støre (Ap) har høy troverdighet i utenrikspolitiske spørsmål, skriver kronikkforfatteren. Her fra Arbeiderpartiets valgvake i år. Vis mer

I en serie av upopulære avgjørelser og en sommer preget av mange skandaler, stuper Støres regjering nedover på valgmålinger og generell oppslutning blant folk.

Publisert: 17.09.2023 09:00

Når vi nå skal gjøre opp status etter lokalvalget 2023, er det flere ting vi kan bite oss merke i. Det mest oppsiktsvekkende er den varslede katastrofen om at Arbeiderpartiet fortsetter å synke som en snøreløs jarstein. I landets største byer plages Ap-ordførere med å samle koalisjoner.

Partiet har siden 1924 vært godt vant med å se ned på sine konkurrenter fra øverst på pallen. Slik er det ikke lenger. Oppslutningen har i mange år pekt nedover. Hvis vi tar et steg tilbake og ser til resten av kontinentet, tegner det seg et bilde av et sosialdemokratisk Europa i krise.

Fragmentert venstreside

I de fleste land taper sosialdemokratiske partier terreng. Partiene som har vært forkjempere for velferdsstaten slik vi kjenner den i dag.

Det som er oppsiktsvekkende, er at velgerne stort sett ikke vandrer over midtgangen til de borgerlige partiene, men blir værende i de nye partiene på venstresiden. Det resulterer i at venstresiden forblir like stor, men at de sosialdemokratiske partiene mister makt.

I Norge blir Arbeiderpartiet dratt til venstre av Sosialistisk Venstreparti og til høyre av Senterpartiet. Rødt og Miljøpartiet De Grønne forsøker også å dra den gamle kolossen Arbeiderpartiet i sin retning, dog med vekslende hell.

I resten av Europa gjør dette at venstresiden er like stor i de fleste land, men mer fragmentert. I praksis betyr dette at det er vanskelig for sosialdemokratiske partier å holde velgerne samlet: De radikale går til venstre, de liberale går mot sentrum, og miljøvelgerne stemmer på grønne partier.

Dette er også tilfelle i Norge i dag.

Ikke lenger enerett

Arbeiderpartiet klarer ikke å holde på de velgerne som – for eksempel – er for oljeboring, og de som er imot. Resultatet er et svekket parti som ikke lenger har enerett på den politiske ideen om velferdsstaten. Dette fenomenet er en ytre fiende som Arbeiderpartiet vanskelig kan beskytte seg mot.

I de fleste land spretter flere nykommere frem. De utfordrer de etablerte partiene, også på høyresiden av politikken. Kan det alene forklare Arbeiderpartiets fall?

Neppe, for det handler selvsagt om norske forhold og praktisk politikk også. Ikke bare press fra utfordrerpartier og sosialdemokratisk nedgang i Europa. Etter at valgresultatet ble klart, har nestlederne i partiet konkurrert om å kalle dommen fra velgerne for «for dårlig» (selv om Støre ikke ville gjøre det på valgnatten).

Og hva var så løsningen de kom frem til, etter en hel dag med møter i sentralstyret? En strategikonferanse og en spørreundersøkelse til norske borgere.

Ambisjonen om å være et parti som klokker inn godt over 30 prosent, er fra en svunnen tid

Wenche Pedersen (Ap), valgvinneren fra Vadsø, syntes ikke dette hørtes ut som en god løsning. Hun sa til VG at Støre måtte trekke seg som leder for partiet, og at det ikke var rom for kritiske røster i partiets mange organer.

Hvorvidt dette stemmer, er vanskelig for folk på utsiden å fastslå. Men det tyder ikke på ro internt i rekkene hos landets nå nest største parti.

Bakrusen etter valget

I bakrusen etter det valget har også LO-topp Vidar Schei fra Fredrikstad meldt at Støre må gå. Trond Giske (Ap) har også hevet en kritisk stemme. I en serie av upopulære avgjørelser og en sommer preget av mange skandaler stuper Støres regjering nedover på valgmålinger og generell oppslutning blant folk.

Den har rukket å gjøre seg ekstremt upopulær på veldig kort tid.

Grunnen til dette er helt sikkert mangefasettert, og det er vanskelig å trekke frem én rådende forklaring. Skal vi tro forskningen, er kriser historisk sett en positiv mulighet for en sittende regjering.

Med Solberg-regjeringen så vi en kulminasjon av støtte under covid-19-pandemien. Et nivå av tillit hvor enkelte begynte å stille spørsmål om det faktisk ble for mye av det gode. Dette har ikke Støres regjering fått til.

Denne manglende oppslutningen under diverse kriser – dyrtid, klimakrise og krig – er overraskende, all den tid Støre har høy troverdighet i utenrikspolitiske spørsmål.

I møte med dyrtid og strømpriser er han snarere blitt assosiert med en handlingslammelse. Det har forårsaket fri flyt av velgere til partier de mener kan berge resten av innholdet i lommeboken.

Fikk drahjelp

Det er ingen grunn til å tro at en strategikonferanse skal redde Støre og resten av Arbeiderpartiet fra å fortsette å falle som en stein ved neste stortingsvalg. Dette var tross alt et lokalvalg. Her får Arbeiderpartiet hjelp av noen populære ordførere og lokale saker til å dra oppslutningen oppover.

Når disse faktorene forsvinner ved valget i 2025, tror jeg ikke vi har sett Arbeiderpartiets bunnivå enda.

Dette markerer på mange måter slutten på Arbeiderpartiet som vi kjente det, selv om det har vært en lenge varslet katastrofe. Ambisjonen om å være et parti som klokker inn godt over 30 prosent, er fra en svunnen tid. Men det trenger ikke være slutten på Arbeiderpartiet.

Partiet selv, velgerne og observatørene, være seg forskere, journalister eller kommentatorer, må heller tenke på Arbeiderpartiet i en ny rolle. Den mest nærliggende rollen vil være denne: et samlende styringsparti på en fragmentert venstreside med ambisjon om å vinne flertall og politisk makt.