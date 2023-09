HPV-vaksinen må bli invitert til voksenfesten

Det er ikke for sent å ta igjen noe av forspranget våre naboland har, skriver debattantene. På illustrasjonsbildet får en kvinne HPV-vaksine. Vis mer

Alle vaksinene ble invitert til voksenfest – unntatt HPV – den ble ikke regnet med.

Publisert: 21.09.2023 18:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Norge ligger bak i arbeidet med å forebygge livmorhalskreft og andre sykdommer som henger sammen med humant papillomavirus (HPV). Flere andre land har storslåtte og ambisiøse planer.

Sverige, for eksempel, har et stort og hårete mål om å utrydde livmorhalskreft og HPV-smitte i løpet av de neste fem årene.

Med dagens tiltak her til lands kommer Norge luntende etter om 16 år, rundt 2039. Det kan vi ikke være bekjent av.

Nedgang i nabolandene

I både Sverige og Danmark har det fra rundt 2014 vært en kraftig nedgang i livmorhalskreft og forstadier til kreft hos unge kvinner. Norge har derimot hatt en økning blant uvaksinerte i tilsvarende periode.

Årsaken til nedgangen i våre naboland er at de utnyttet et tidsvindu, fra 2007/2008, hvor de distribuerte HPV-vaksine bredt, både til jenter på 12 år og jenter som var eldre.

Norge hadde også et slikt opplegg, fra 2016, men denne gratis-vaksinasjonen til eldre jenter kom for sent, var for kortvarig og for lite omfattende. Gutter har aldri fått et tilbud ut over barnevaksinasjonen.

Ble overrasket

Forskere ved Kreftregisteret har gitt tydelige og konkrete råd og anbefalinger i et såkalt White Paper om hvordan vi kan ta igjen så mye som mulig av forspranget til landene som ligger i front på dette området.

Derfor ble vi veldig begeistret da vi så at den nye Folkehelsemeldingen endelig legger frem en plan om et voksenvaksinasjonsprogram – som et supplement til det barnevaksinasjonsprogrammet som allerede finnes. Våre anbefalinger passer nemlig helt utmerket inn i et slikt program.

Overraskelsen var stor da vi så at HPV-vaksinen ikke er nevnt i forslaget.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) understreker i den nasjonale strategien at regjeringen vil jobbe for å etablere et voksenvaksinasjonsprogram med ulike vaksiner. Programmet skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller innen helse og ta utgangspunkt i programmet for influensavaksine. Men så langt er altså ikke HPV-vaksinen nevnt.

Vi vil på det sterkeste anbefale å bruke denne muligheten til en ekstra satsing for å utrydde HPV-relatert kreft raskere.

Våre forslag

Noen hovedpunkter i strategien vi har foreslått, er:

Likt tilbud om HPV-vaksinering til både kvinner og menn.

Fokus på risikogrupper (menn som har sex med menn, kvinner som tidligere har hatt celleforandringer, de med svekket immunforsvar).

Tilbud om HPV-hjemmetest til alle kvinner.

Utnyttelse av kunnskap og logistikk-løsninger (testing og vaksinering samtidig) fra covid-pandemien, hvor vi raskt fikk R-tallet under 1. For ja, R-tallet er like relevant for HPV som for covid. Det er bare at i stedet for to-tre dager så kan det for HPV ta 10-20-30 år fra smittetidspunktet til sykdom oppstår.

HPV er en stor gruppe vanlige virus som smitter gjennom seksuell kontakt. Åtte av ti personer blir eksponert én eller flere ganger i løpet av livet. De fleste bekjemper infeksjonen selv, uten symptomer eller plager.

For ja, R-tallet er like relevant for HPV som for covid

Visse HPV-typer kan gi celleforandringer i livmorhalsen, livmorhalskreft, vaginalkreft, vulvakreft, munn- og halskreft, analkreft og peniskreft. HPV kan også forårsake plagsomme sykdommer som kjønnsvorter og papillomer, vortelignende utvekster, i halsen.

Livmorhalskreft er den av disse kreftformene som hittil har fått mest oppmerksomhet, men antallet av de andre HPV-relaterte krefttypene stiger. Særlig munn- og halskreft, som snart overgår antall livmorhalskreft-tilfeller pr. år. For disse finnes det ikke noe screeningprogram.

Ikke for sent

Men det er altså ikke for sent å ta igjen noe av forspranget våre naboland har. Tidsvinduet for dette er NÅ – før de som er ubeskyttet, rekker å utvikle kreft.

Bredere HPV-vaksinasjon og testing som kvinner kan gjøre hjemme, bør være åpenbare ledd i en ekstra satsing eller kampanje, men dette må komme på plass raskt. Det kan og bør skje i forbindelse med det planlagte voksenvaksinasjonsprogrammet.

Ved å invitere HPV-vaksinen til voksenfesten, altså voksenvaksinasjonsprogrammet, kommer vi et langt stykke videre i å sørge for lik beskyttelse for kvinner og menn mot HPV-relatert sykdom og kreft. Uavhengig av legning, kunnskap og sosioøkonomisk status.

Kreftregisteret administrerer Livmorhalsprogrammet, screeningprogrammet mot livmorhalskreft. Kreftregisteret mottar også finansiering til forskning på HPV-vaksinen fra legemiddelselskapet MSD.