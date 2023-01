Systemet svikter når fiendens barn kan være ofre for menneskehandel

17.01.2023 21:00

Fire norske barn som er internert i Syria, er blitt frarøvet sin barndom og helt grunnleggende rettigheter, skriver Mads Harlem. Bildet er tatt i en flyktningleir i Syria i 2018.

Både sittende og tidligere regjeringer har kjørt barns rettigheter i grøften.

Se for deg en kvinne og hennes barn som blir sperret inne av hennes mann under en krig i utlandet. Mens mannen deltar i hellig krig for IS, holdes kvinnen og barna innesperret uten mulighet til å forlate hjemmet sitt eller returnere til hjemlandet.

Like før jul konkluderte Høyesterett med at dette var situasjonen for den norske IS-kvinnen som ble hentet til Norge i 2020, under store deler av hennes opphold i Syria. Statsadvokaten innrømmet under rettsprosessen at kvinnen var offer for menneskehandel da hun ble utsatt for tvang og frihetsberøvelse mens hun befant seg i Syria. Denne konklusjonen må få konsekvenser for hva som skal skje med de fire norske barna som fortsatt er internert i Syria sammen med mødrene sine.

Bryter sine forpliktelser

Europarådets menneskehandelkonvensjon forplikter Norge til å iverksette nødvendige tiltak for å identifisere ofre for menneskehandel. Har nordmenn vært utsatt for menneskehandel i utlandet, skal de ifølge konvensjonen repatrieres – selv om de ikke samtykker til eller motsetter seg dette. I Norge har alle førstelinjetjenester, herunder politiet, helse- og sosialtjenesten, skolen og utlendingsmyndighetene, et ansvar for å identifisere ofre for menneskehandel.

De fire norske barna som fortsatt er internert i Syria, lever under forhold som ligner helvete på jord

Det er konsulærseksjonen i utenriksdepartementet som i første rekke skal identifisere nordmenn i utlandet som er ofre for menneskehandel, og i så fall hjelpe dem med å komme tilbake til Norge. Men etter det vi er kjent med, har aldri konsulærseksjonen undersøkt om de norske barna og mødrene som fortsatt sitter internert i Syria, er blitt utsatt for menneskehandel. Det strider åpenbart med Norges forpliktelser som følger av Europarådets menneskehandelkonvensjon.

Regjeringens ansvar

De fire norske barna som fortsatt er internert i Syria, lever under forhold som ligner helvete på jord. Gjennom årenes løp er de blitt frarøvet sin barndom og helt grunnleggende rettigheter.

Samtidig har både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen hevdet at Norge ikke er forpliktet til å hente IS-kvinnene og barna deres, fordi kvinnene selv ikke har bedt om hjelp til å reise hjem til Norge. Statsadvokatens erkjennelse under rettsprosessen mot IS-kvinnen i Høyesterett viser at myndighetene kan ha tatt grundig feil.

Nå må den sittende regjeringen rydde opp. De internerte barnas fremtid kan ikke bli gjenstand for det samme politiske spillet som da Frp trakk seg fra Solberg-regjeringen i 2020 etter at den norske IS-kvinnen med hennes to barn ble hentet til Norge.

Det er regjeringens ansvar å sørge for at Norge overholder sine internasjonale forpliktelser. Derfor må det umiddelbart iverksettes undersøkelser for å finne ut av om de gjenværende barna og mødrene deres er ofre for menneskehandel. Dersom det viser seg å være tilfelle, må norske myndigheter repatriere dem, enten de samtykker til det eller ikke.