Forskerens frie fakta

18.01.2023 10:35

Etablering av ny kraftproduksjon handler både om å sikre vår nasjonale konkurranseevne og vår evne til å møte klimautfordringene, skriver Henrik Glette.

Alle Statnetts merinntekter går til å dekke utgifter som norske nettkunder ellers måtte betalt for.

Samfunnsøkonom og forsker Eric Nævdal skriver i Aftenposten denne uken om kraftoverskudd, elmarkedspakker og flaskehalsinntekter. Innlegget bærer dessverre preg av en rekke faktafeil.

Nævdal skriver i innlegget at Statnett har «etter hvert opptjent en betydelig flaskehalsformue» som han påstår må benyttes til å bygge ut ytterligere utvekslingskapasitet. Det er riktig at Statnett har hatt ekstraordinære inntekter som følge av den ekstreme situasjonen i kraftmarkedet. Dessverre sauser innlegget sammen unyanserte fremstillinger og direkte feil til en retorisk eventyrblanding.

Hvor store inntekter?

Statnett har en gjennomregulert økonomi. Reguleringsmyndigheten for energi fastsetter hvert år en inntektsramme som bestemmer hvor store inntekter Statnett skal ha.

Statnetts inntekter består i hovedsak av to komponenter – tariff (nettleie) og flaskehalsinntekter. Flaskehalsinntektene oppstår når det er prisforskjeller mellom ulike områder, både internt i Norge og mot andre land. Forskjellen i pris tilfaller den som eier forbindelsene mellom områdene. Det vil si Statnett på interne forbindelser og Statnett sammen med en partner på forbindelser til andre land.

Nesten rett

Nævdal har nesten rett når han beskriver at det finnes regler om hvordan disse skal benyttes, men bommer solid når han konkluderer med hva som er realitetene. Reguleringsmyndigheten for energi godkjenner hvert år hvordan Statnett benytter flaskehalsinntektene. Utgiftene disse inntektene dekker, er i hovedsak innenlandske og er i sin helhet utgifter som ellers ville måtte dekkes av tariffen, eller nettleien til norske nettkunder.

I sin beskrivelse av reguleringen utelater Nævdal helt å omtale at alle inntekter som overstiger inntektsrammen, skal tilbakeføres til norske nettkunder. Dette er såkalte merinntekter.

Siden 2022 har Statnett besluttet å sette forbrukstariffen til null, sette et tak på kostnadene til å dekke tap i nettet og betalt ut til andre nettselskaper for å dekke deres høye tapskostnader. Til sammen dreier dette seg så langt om rundt 18 milliarder kroner fra de ekstraordinære inntektene som kommer nettkundene til gode. Statnett har ingen bedriftsøkonomisk gevinst i økte merinntekter.

Det er altså slik at alle merinntekter som Statnett får, går til å dekke utgifter som norske nettkunder ellers måtte betalt for. Det er heller ikke slik at Statnett eller Norge pålegges å investere i ny eller økt kapasitet til andre land. Det er i sin helhet et nasjonalt anliggende og besluttes av norske myndigheter.

Nævdal fremstiller det også som om det ikke har noen betydning for norske strømbrukere om vi har kraftoverskudd eller ikke. Det er feil.

Kraftforbruket øker

Vi publiserer i disse dager en ny rapport om utviklingen i kraftforbruket i Norge frem mot 2050. Den viser at kraftforbruket vil øke betydelig i årene som kommer, både for å legge om energibruken til fornybar og for å etablere ny verdiskaping.

Likevel er det stor variasjon mellom de ulike scenariene i hvor mye kraftforbruket vil øke. Selv i scenarioet med lav vekst trenger vi ny kraftproduksjon for å kunne nå de norske klimamålene. Dersom vi som nasjon har ambisjon om å sikre verdiskaping for fremtiden, er det tilgangen til fornybar kraftproduksjon som utløser investeringene i ny industri. Derfor handler etablering av ny kraftproduksjon om å sikre vår nasjonale konkurranseevne og vår evne til å møte klimautfordringene.