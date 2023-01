Rødt misbruker folkeretten

18.01.2023 12:26 Oppdatert 18.01.2023 13:46

Det var Russland som ifølge FN-pakten hadde en plikt til å løse sine uoverensstemmelser med Ukraina med fredelige midler, i stedet for å invadere i 2014 og 2022, skriver Sondre Torp Helmersen.

Rødt og deres politikere fremsetter feilaktige påstander om folkerettens rolle i krigen.

Våpenleveranser til Ukraina var tema på NRKs Debatten 17. januar. Der ble blant annet FN-pakten et tema. Rødt og deres politikere har fremsatt en del feilaktige påstander om folkerettens rolle i krigen.

Joakim Møllersen hevdet at FN-pakten forplikter staten til å jobbe for fremforhandlet fredsløsning. FN-pakten artikkel 2(3) pålegger stater å løse sine konflikter med fredelige midler. Det var Russland som ifølge FN-pakten hadde en plikt til å løse sine uoverensstemmelser med Ukraina med fredelige midler, i stedet for å invadere i 2014 og 2022. FN-pakten gir staten som utsettes for væpnet angrep, en rett til selvforsvar. Det står der at denne retten ikke begrenses av FN-paktens øvrige plikter, herunder plikten til å løse konflikter med fredelige midler, som Audun Lysbakken helt korrekt påpekte.

Våpenleveranser er en forutsetning

Møllersen fremstilte fredsforhandlinger som et alternativ til våpenleveranser. Våpenleveranser er tvert imot en forutsetning for fredsforhandlinger. Russland har annektert fem av Ukrainas regioner. En forutsetning for Russland i forhandlingene vil være å beholde disse. Russland må svekkes så mye på slagmarken at de blir nødt til å gi opp disse kravene. Hvis ikke, blir Putin belønnet for å ha startet krigen. Da er det et spørsmål om tid før han prøver igjen.

Russland signerte Budapest-memorandumet i 1994, der de lovet å respektere Ukrainas grenser. Det er ingen grunn til å tro at Russland vil ha mer respekt for en såkalt fredsavtale enn de hadde for Budapest-memorandumet. Hvis man skal hindre at Russland invaderer igjen, må Ukraina bli med i Nato og/eller rustes opp kraftig, samtidig som Russland svekkes så mye at de ikke tør å prøve igjen. Dette forutsetter vestlige våpenleveranser.

Ingenting med folkeretten å gjøre

Rødts offisielle standpunkt om ikke å levere våpen, bygger på at «folkerettsekspertene er uenige» om Norge kan bli en «medkriger» ved å levere våpen. Dette er også feil. Det er ikke noe som heter «medkriger» i folkeretten. Det går an å bli part i en væpnet konflikt, men ingen kompetent jurist vil hevde at man kan bli det ved å kun levere våpen. Ved å levere våpen stiller Norge seg på Ukrainas side, mot Russland. Om det er klokt, er et politisk spørsmål. Folkeretten har ikke noe med dette å gjøre.

Marielle Leraand mente det var lite sannsynlig at Russland ville oppgi Krym, og hun ønsket tilsynelatende at vestlige land skulle akseptere annekteringen. Dette ville være folkerettsstridig.

Alle stater har en plikt til å ikke anerkjenne følgene av grove brudd på folkerettens mest fundamentale regler, som forbudet mot bruk av væpnet makt. Dette kan man lese om i FNs folkerettskommisjons utkast til artikler om statsansvar, artikkel 40–41. Territorium som annekteres med makt fra andre stater, skal ikke anerkjennes. Et eksempel som ofte brukes er Iraks annektering av Kuwait i 1990, som ble reversert gjennom en FN-operasjon.