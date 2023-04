Foreldre må tenke over hva de selv lærte om seksualitet i ungdommen. Og stille seg noen spørsmål.

Russelåter skal jo provosere, men ville innholdet i sangene vært annerledes om seksualitetsundervisningen i skolen var bedre, også på videregående? spør debattanten.

For meg er russelåtene et tydelig tegn på at seksualitetsundervisningen og kunnskapen russen har om seksualitet, er syltynn.

Voksne bør lære hvordan de kan håndtere pornografibruken til barna, skriver Joachim Haug (19) på Si ;D 21. mars. Han mener dette er et bedre alternativ enn å forby porno og innføre 18-årsgrense med BankID-innlogging, slik Lars Ramsli Søyland og Kristelig Folkeparti i Rogaland foreslår.

Jeg forstår godt at de er bekymret for unges pornobruk.

I Redd Barnas rapport «Et skada bilde av hvordan sex er» skriver forfatter Silje Berggrav: «Mye tyder på at avanserte og røffe former for sex blir normalisert i ungdomskulturen, og at porno i liten grad lærer unge om betydningen av samtykke og gjensidighet.»

Også Barn og medier-undersøkelsen (2020) handlet om barn og unges pornobruk. Over 50 prosent av 13–18-åringer, og også yngre barn, har sett på porno og påvirkes av det de ser.

Tenke over egen oppvekst

Porno er i dag grovere og lettere tilgjengelig enn da foreldre og besteforeldre var unge. Voksne sier at porno er fantasi. Men barn ser jo menneskene på film og forstår ikke dette.

Foreldre må tenke over hva de lærte om seksualitet da de selv var under 18 år: Hva savnet de i sin egen oppvekst, hva vil de gi videre til egne barn? De bør også snakke sammen med voksne venner om dette.

Undervisning trengs mer enn noen gang

Barn og unge med foreldre som kan snakke med dem om seksualitet og seksuell folkeskikk, og som tar hensyn til barnets utviklingsnivå, vil kunne få et trygt og godt forhold til kroppen og seksualiteten sin. Om skolen følger læreplanen og barnehager rammeplanen, vil barna med de beste og mest engasjerte lærerne kunne få god nok kunnskap.

Hvis foreldre ikke klarer å snakke med barna sine, finnes det heldigvis bøker for barn og unge om temaet.

Russelåter bekrefter

Jeg hørte nylig gjennom cirka 40 anbefalte russelåter fra i år og i fjor. Kanskje er årets anbefalinger mer varierte og mindre grove og pornofiserte enn fjorårets. Men mange av låtene jeg hørte, handler om sex (og rus), for eksempel «jeg er en sexforbryter», «pappa skal komme inn i fitta di» og «banger alltid uten kondom». Jeg hørte ikke «har du lyst på meg», men kun gutter som synger om «jeg vil/skal ha deg».

Jeg synes det bekrefter at ungdommene våre har manglende kunnskap om god seksualitet, samspill og samtykke.

Undervisning trengs mer enn noen gang. For meg er russelåtene et tydelig tegn på at seksualitetsundervisningen og kunnskapen russen har om seksualitet, er syltynn. Og om ikke foreldre, skole og barnehage gir de unge kunnskap, vil kanskje mange av dem tolke det som om at porno er oppskrift på hva seksualitet er. Mannen dominerer, kvinner vil at mannen skal bruke vold, makt og undertrykke. Jenter vil kunne tro at sex skal være litt vondt, og at gutta må få forsyne seg.

Skolene og ansvar

Hverken menn eller kvinner kommer godt ut av stereotypiene i porno. Russelåter skal jo provosere, men ville innholdet i sangene vært annerledes om seksualitetsundervisningen i skolen var bedre, også på videregående?

Om skolene tok ansvar og hadde én time i uken for livsmestring, der de snakket om mange temaer, også om seksualitet, hadde sikkert russelåtene vært kulere. Og ungdommene ville være mer i stand til å kunne si entusiastisk ja, nei, vent litt.

Porno ville ikke vært oppskriften.