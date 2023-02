Jeg vil digitalt avruses for å kunne leve igjen

07.02.2023 18:00

Fri flyt av skjermbruk fremstår som ansvarsfraskrivelse av grovt kaliber, mener debattanten.

Hvordan kan vi best utnytte den verdifulle tiden vår?

Verdens skarpeste hoder bruker all sin kapasitet for å få oss til å bruke mest mulig tid på skjermen. Hva som får oss til å tro at vi selv kan råde over egen skjermbruk, er ikke godt å si. Men det er vel noe med menneskets ufattelige tillit til egen vurderingsevne. Kampen mot skjermene handler i første rekke om en kamp mot store teknologigiganter.

Er det skadelig å bruke 45 timer i uken på skjerm? Lærer Fredrik Øiestad er rystet over elever som har sett grusomme hendelser på skjermene, som både halshugging og drapsvideoer (TV 2, 24. januar).

Det riktige spørsmålet er ikke om det er skadelig, men hvordan vi best utnytter den verdifulle tiden vår. Vi har tross alt bare 168 timer i uken, og 56 av disse bør vi sove. Det betyr at 40 prosent av tiden i våken tilstand benyttes til å se inn i en skjerm.

Vi trenger ikke eksperter for å innse at dette får negative følger for fysisk aktivitet og ekte fellesskap.

Det du tar inn, vil prege deg

Tvang er aldri et populært ord, motsetningen er full frihet. Men den fulle friheten er dessverre ingen frihet, men å overgi seg som fange til en industri hvor du er totalt hjelpeløs. Enten det gjelder spillindustri, sosiale medier eller pornografiselskaper.

Det du tar inn, vil prege deg. Som et menneske sår, skal det høste. Seksuelle krenkelser blant jevnaldrende øker, og voldsvideoene blir grovere. Digital mobbing er en enorm utfordring der mye skjer i det skjulte. Sosial kompetanse svekkes, og fellesskapet lider.

Ingen vil være kjipe foreldre. Men jeg har ennå ikke møtt foreldre som anses som kjipe fordi de nekter barna sine å ta en tur med bilen ut i trafikken. Men når det kommer til skjermene, slippes barna fri.

Som foreldre skal vi være trygge på at barna kan gå på skolen uten at hverdagen preges av voldsvideoer eller pornografi, og at skolens nett ikke gir tilgang til verdens djevelskap fra et skjult hjørne i skolegården. Selvsagt kan vi ikke unngå alt, men fri flyt av skjermbruk fremstår som ansvarsfraskrivelse av grovt kaliber.

Staten mener det er verdt å benytte tvang som virkemiddel for å skjerme barn mot passiv røyking. Når vet vi nok om bruken av skjermene til at det gjøres tiltak som sier noe om regulering i skoletiden?

Mye kan gjøres

Skal skjermbruken i samfunnet ned, må jeg begynne med meg selv.

Start dagen med noe annet enn smarttelefonen. Lege Andreas Nydal skriver i boken «Kakofonen» om stillhet som nødvendighet for ekte fellesskap.

Ta tilbake de naturlige pausene i hverdagen.

Bruk hviledagen, søndagen, til en dag hvor skjermtiden begrenses til et minimum.

Skaff deg en «dumtelefon» med tvillingsim, som gjør at du kan koble av i perioder etter jobb og i helgene.

Sett skjermen til svart/hvitt og slå av varsler.

Kanskje vil du oppleve mindre angst, bedre søvn, bedre innlæring og flere ledige timer i døgnet. Mulighetene er mange.

Målet er ikke først og fremst å utnytte tiden sin enda mer effektivt. Men som Nydal vil jeg digitalt avruses for å kunne leve igjen. Tåle stillhet. Oppleve redusert overfladiskhet, økt forpliktelse og mer tilstedeværelse.