Kan vi forholde oss til fakta om kjernekraft?

09.06.2023 04:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Historiker Lars Borgersrud fortsetter å diskutere kjernekraft med basis i misforståelser og utdatert kunnskap (Aftenposten 31. mai).

Borgersrud påstår at de små modulære reaktorene som Norsk Kjernekraft ønsker å bygge i Norge, trenger plutonium eller høyt anriket uran. Det er feil. De bruker uran med normal anrikningsgrad.

På 1950-tallet trodde man at uran var et sjeldent stoff, og at plutonium måtte brukes i stedet. Men i dag vet vi at uran er omtrent like vanlig som tinn eller sink og 100 ganger vanligere enn sølv.

Det finnes mer enn nok uran. Australia, Kasakhstan og Canada har de største kjente forekomstene.

Borgersrud hevder også at «SMR-konseptene har møtt store problemer overalt». Det er overhodet ikke hold i en slik påstand. Mange land satser nå for fullt på kjernekraft for å få miljøvennlig og pålitelig energi.

Borgersrud burde slutte med stråmannsargumentasjon og i stedet sette seg inn i fakta før han fremmer flere ubegrunnede påstander om energikilden som krever minst inngrep i natur og som har de laveste klimagassutslippene.

Håvard Kristiansen, operasjonsansvarlig, Norsk Kjernekraft AS