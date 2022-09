Kort sagt tirsdag 13. september

Debattredaksjonen

9 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Baneheia-saken. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ekkoet fra Baneheia

Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm er umusikalsk når han konkluderer med at det er stor sannsynlighet for at Baneheia-saken aldri blir oppklart (Aftenposten 7. september). Han påstår: «Men fortsatt fremstår det vel så sannsynlig at det var to gjerningsmenn. Og hvis det var to gjerningsmenn, og den ene må ha vært Jan Helge Andersen, hvem var da den andre?»

Jeg tror knapt hva jeg leser. Jeg hører ekkoet fra førstelagmann Asbjørn Nes Hansen, som brukte nesten samme ord i sin rettsbelæring i 2002. Han påla juryen å dømme ut ifra at det var sikkert bevist to gjerningsmenn «Hvis den andre ikke var Viggo Kristiansen, hvem var det da?» spurte han retorisk.

Etter gjenopptagelsen har Oslo-politiet avdekket mange nye funn: 13 DNA-treff av Andersen, men ikke fnugg av spor etter Kristiansen.

Slettholm kan ikke fått med seg at Baneheia-saken ved gjenopptagelsen ble nullstilt. Han skriver at «tvilen kan bli hovedgrunnen til at Riksadvokaten lar være å tiltale Kristiansen på nytt».

Riksadvokaten kan bare ta ut tiltale dersom det kan bevises skyld utover enhver rimelig tvil. Mot Kristiansen finnes det ingen beviser, bare utelukkelsesbevis.

Eivind Pedersen, forfatter av boken «I skyggen av Viggo – den håpløse kampen for frifinnelse»



Baneheia-saken må avsluttes med en ny rettssak

Baneheia-saken er ferdig etterforsket. Det er nå opp til Riksadvokaten å avgjøre om det skal tas ut en ny tiltale mot Viggo Kristiansen. De mange spekulasjonene som er lagt frem om bevisene i Baneheia-saken, gjør at politiet og pressen må undersøke sin egen rolle i straffesaker. Nye DNA-funn svekker samtidig Jan Helge Andersen troverdighet.

Et problem med å gjenoppta en straffesak etter 20 år er mangelen på bevisnærhet. Både Andersen og Kristiansen forklarer seg annerledes i dag enn i 2000. Drapene på Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen er ikke fullt ut oppklart. Fremgangsmåten som ble brukt med å skjule jentene og fjerne spor fra åstedet, gjør en oppklaring vanskelig.

Den nye etterforskningen i Baneheia-saken har vært preget av lekkasjer. Sett utenfra er det uforståelig hvorfor Oslo politidistrikt ikke har avhørt flere vitner. Tette bånd til journalister kan påvirke resultatet av etterforskningen. Å avsi en frifinnelsesdom uten en fullverdig bevisgjennomgang og vitneførsel vil utvilsomt svekke folks tillit til dommen. Med mindre Riksadvokaten beordrer en ny rettssak, mangler det siste kvalitetsstempelet på etterforskningen i Baneheia-saken.

Morten Rimstad Bentsen, lektor i historie og filologiske fag