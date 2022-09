Kort sagt, tirsdag 27. september

Nei, målet for pengepolitikken er ikke uklart

I et debattinnlegg i Aftenposten 21. september spør Statistisk sentralbyrå-økonomene Thomas von Brasch og Pål Sletten om hva som er det overordnede målet for pengepolitikken. De gjengir formuleringer fra sentralbankloven om bankens oppgaver og viser til mandatet for pengepolitikk gitt av Finansdepartementet.

De mener en riktig forståelse av loven og dens forarbeider må være at lav inflasjon, stabil produksjon og høy sysselsetting må sidestilles som mål i pengepolitikken. Jeg var medlem av Norges Banks hovedstyre da den nye loven ble utredet og vedtatt, og da nytt pengepolitisk mandat ble gitt.

Ut fra min vurdering kan Brasch og Slettens forståelse vanskelig leses ut fra lovens formuleringer.

Loven angir at formålet med Norges Banks virksomhet er «å opprettholde» en stabil pengeverdi og «fremme» finansiell stabilitet. Videre heter det at banken «skal bidra til» høy og stabil produksjon og sysselsetting. «Å opprettholde» er en sterkere oppdragsformulering enn «fremme» og «bidra til». Stabil pengeverdi (lav inflasjon) fremstår som bankens hovedoppgave.

Ansvaret for å fremme finansiell stabilitet deles med Finanstilsynet og regjeringen, mens stabil produksjon og sysselsetting er politikkmål som i hovedsak hviler på regjeringen og Stortinget. De har et stort antall virkemidler til disposisjon.

Norges Bank har i hovedsak bare ett virkemiddel, renten. Den virker generelt og bredt. Som alle økonomer har lært, er det vanskelig å ha flere likestilte mål når man bare har ett virkemiddel.

Lav inflasjon er nødvendig for over tid å oppnå stabil produksjon og høy sysselsetting. I utøvelsen av pengepolitikken foretas det en avveining mellom risikoen for at høy inflasjon skal feste seg, faren for at en økning i arbeidsledigheten skal feste seg, og risikoen for å utløse finansiell ustabilitet. I praksis har Norges Bank lagt stor vekt på «å bidra til» stabil produksjon og høy sysselsetting også på kortere sikt.

Steinar Juel, tidligere hovedstyremedlem i Norges Bank og samfunnsøkonom i Civita

Råvarer fra et lunefullt regime

I et innlegg i Aftenposten 12. september diskuterer daglig leder i Utsyn – Senter for utenriks- og sikkerhetspolitikk Hedda Langemyhr problemer rundt tilgang til sjeldne metaller og Hurdalserklæringens punkt om «grønne investeringer og lange verdikjeder» basert på fornybare ressurser. Hun konkluderer med at Norge bør sette til side både norsk naturvern og menneskerettigheter i Kina for å nå viktige samfunnsmål.

Det er opprørende at Langemyhr ikke drøfter miljøødeleggelser i Kina. Utvinningen av sjeldne metaller foregår for en stor del i de okkuperte områdene Tibet og Øst-Turkestan. Det skjer naturødeleggelser ved utvinning av litium i Tibet og tvangsarbeid under fremstillingen av bl.a. polysilikon i Øst-Turkestan. Miljøforkjempere fengsles og tortureres om de protesterer mot den grenseløse utvinningen.

Åpenhetsloven pålegger norsk næringsliv å vurdere menneskerettigheter og arbeidsforhold i hele produksjonskjeden. Kan fornybarpolitikk med grove menneskerettighetsovergrep som bakteppe forsvares? Å lukke øynene for urett mot folk i fjerne land er en holdning fra kolonitiden. Det er skremmende at lederen i en norsk tenketank ytrer seg slik.

Råvaretilgangen hviler også i hendene på et svært lunefullt, avtalebrytende regime. I denne situasjonen argumenterer Langemyhr for å øke avhengigheten av import fra Kina for å realisere fornybarpolitikken. Har vi ikke lært noe som helst?

Merethe Lind Jodalen, daglig leder, Den norske Tibet-komité

Adiljan Abdurihim, sekretær, Den Norske Uighurkomiteen

Spis mer egg!

Er for mye egg fortsatt «nei-mat» for dem som har litt for høye kolesterolverdier i blodet? Nei, flere studier går i motsatt retning.

Kolesterol er viktig for kroppen, og de fleste av kroppens celler lager det. Egenproduksjonen går ned når kolesterolinnholdet i maten er høyt, og omvendt. Prosessen er energikrevende, kolesterol i maten kan derfor være en fordel.

Kolesterol inngår i cellemembranene og er råvare for molekyler som vitamin D3, gallesalter, omkring 35 hormoner, koenzym Q10 og inngår i lipoproteiner med viktige transportoppgaver i blodet.

Egg har til alle tider har vært en sentral kilde til protein og fett for mennesker og har høy biologisk proteinverdi. Med riktig fôr inneholder egg alle næringsstoffer unntatt vitamin C.

Norsk eggproduksjon har et overskuddsproblem. I 2020 ble 400 tonn egg destruert eller brukt som grisefôr. Det problemet kan løses om folk spiser ett egg pr. dag.

Egg er sunt, og de fleste kan med fordel spise mer egg som del av et næringsrikt kosthold.

Dag Viljen Poleszynski, dr.philos.

Iver Mysterud, dr.philos.

Erik Hexeberg, dr.med.

Sofie Hexeberg, dr.med.

Jan Raa, prof. emeritus