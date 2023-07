Mer ensomhet og isolasjon

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Den foreslåtte eldrereformen kan føre til mer ensomhet og mer isolasjon. Mange eldre opplever hjemmet som et fengsel, hvor deres egen stue er blitt en institusjon. Regjeringens løsning er å la de eldre bo hjemme lenger.

Slik kan sykehjemsplasser legges ned, og man kan heller sende sykepleierne til der de eldre allerede bor, som ofte er i lite tilrettelagte boliger. Det kan fungere for dem som har et nettverk. Men vi i Frelsesarmeens eldreomsorg vet at flere eldre dør av ensomhet, og mange bor uverdig.

Vi opplever at eldre tar kontakt med oss når krisen først har oppstått, og de ikke ser en annen utvei. En dårlig bosituasjon fører ofte til at eldre blir sittende inne alene, som igjen gir ensomhet og isolasjon. Det kan føre til dårlig appetitt, ernæring og nedsatt helse og funksjonsevne generelt. Vi vet at ensomhet er svært helseskadelig, og at eldre faktisk dør av det.

Frelsesarmeen møter allerede eldre som opplever at hjemmet går fra å være privat, til at det offentlige trer inn og gjør det til en slags institusjonsplass.

En kollega forteller fra ett av våre hjemmebesøk:

«Lukten som møtte meg i inngangsdøren, var intens. Askebeger, energidrikk, rå egg, telefon og papirer med telefonnummer lå tilgjengelig ved puten i sengen. Mannen forteller at han ikke hadde vært ute på flere måneder. Han hadde flere tjenester fra bydelen og ventet på å få støttekontakt som kunne være med ham ut. På grunn av en langvarig funksjonsnedsettelse levde han livet sitt fra sengekanten.»

I vår nylanserte boligmelding foreslår vi lovfestet tilbud om forebyggende og helsefremmende besøk hos eldre. Og et tettere samarbeid mellom det offentlige og kommersielle/ideelle aktører om å ivareta eldre som ikke har pårørende. Vi ønsker også å drifte flere Omsorg+, et bokonsept i Oslo kommune for eldre over 67 år. Der kan eldre bo selvstendig, men i bofellesskap med sosiale aktivitetstilbud og trygghetsbemanning. Vi har også lansert et forslag til pilot for eldre rusavhengige etter samme modell.

Det holder nemlig ikke bare å bo, man må også få muligheten til å leve.

Rona Therese Reistad

Leder for Frelsesarmeens eldreomsorg