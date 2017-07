Dagens kortinnlegg | fredag 14. juli

Det som virker mot fattigdom

Hvis vi virkelig skal gjøre noe med barnefattigdommen i Norge, må vi begynne med det vi vet virker: øke barnetrygden.

Presidenten i Norsk psykologforening Tor Levin Hofgaard, skriver veldig godt i et innlegg i Aftenposten hvorfor bekjempelse av ulikhet og den voksende barnefattigdommen er en svært viktig oppgave for en ny regjering.

Antallet barn som vokser opp i fattige familier har økt kraftig. Snart er det 100 000 barn. Det er en dyster milepæl for et land som skryter av å ha små forskjeller.

Å ikke ha råd til fotballtrening, eller ikke kunne fikse et kjøleskap høres kanskje ikke så alvorlig ut. Men bak slike eksempler ligger sterke historier, slik den anonyme alenemoren nylig fortalte i Aftenposten: At hun ikke har råd til å ta med barna på ferie denne sommeren, heller.

Det er på tide med endringer som faktisk løser problemene, ikke bare lapper på dem.

Vårt mest effektive virkemiddel mot barnefattigdom er å øke barnetrygden. Derfor har SV satt barnetrygden som en av våre viktigste saker dette stortingsvalget.

Barnetrygden har ikke økt siden 1996. Hadde barnetrygden økt med prisveksten, ville det vært 18 000 færre fattige barn i Norge. SV vil derfor ha en generell økning av barnetrygden og særlige tillegg for flerbarnsfamilier og enslige forsørgere. Dette er målrettet tiltak som vi vet fungerer og som vil gi mer rettferdig fordeling.

Det er mulig å snu utviklingen. Vi i SV ser frem til å jobbe sammen med alle som vil gi våre unger en best mulig oppvekst og fremtid.

Kari Elisabeth Kaski, stortingskandidat SV.

Kjære Bjørn Kjos!

Det må være underlig når angivelige fagfolk fastslår at selskapet ditt er i trøbbel og at begeret er fullt. At akkurat Du og dine medarbeidere ikke har noe begrep om markedskonform virksomhet, og at Du mangler forståelse for kundenes behov for å fly til avtalt tid, er absurd. Det strider mot din grunnleggende filosofi.

At du med utgangspunkt i høykostlandet Norge overhodet skulle ha en sjanse til å utvikle Norwegian, er nesten utenkelig. Bemanningen gikk åpenbart ikke som planlagt, men kravet om ekstrem vekst og rasjonell drift krever at du må ta noen sjanser. Ingen bør akseptere alt, men når folk oppfordres til å klage mest mulig raskest, er vi på gale veier. Vi burde være stolte av Norwegian.

Skit i dem Bjørn Kjos! Jeg oppfordrer alle til å hjelpe dine ansatte og selskapet ditt ut av de momentane problemene. Sist uke fløy jeg til og fra Berlin og gledet meg over presis avgang og god service.

Atle Strand

Rustne roser

Det er skammelig at Jernrosene ligger og ruster ned. Det påtenkte minnesmerket over 22. juli-tragedien kan sikkert kunne plasseres på eller i nærheten av Youngstorget. Nærheten til Det norske arbeiderpartiet er etter min mening det ideelle stedet for de ni hundre rosene.

Tore Johansen

Politisk arkitektur skaper elefanter

Fra vondt til verre i regjeringskvartalet. Området hadde en gang sjarm og muligheter som man kunne bygget videre på. Regjeringen ville noe annet som også i dag kritiseres. Men vi hadde en arkitekt som var seg selv med sterke meninger. Erling Viksjø tegnet et bygg i naturbetong med et klart uttrykk og som sammen med Y-blokken og Picassos unike kunst danner en tidstypisk helhet. Høyblokken er høy, men ikke for høy der den står.

Hva er det vi nå får? Vi får bekreftet den økende makt våre politikere har fått og at avstanden til byens borgere er blitt større. Selv om man prøver å gi inntrykk av det motsatte. Vi får et regjeringskvartal med en enorm vegg mot Youngstorget, en visuelt ødeleggende påbygging av høyblokken, en feilaktig riving av Y-blokken og utestenging av parkområdet mellom Trefoldighetskirken og Svenska Kyrkan. Dette er tragisk og kan aldri skape det byrom og den trivsel som Oslo fortjener og trenger.

Hvor i all verden er arkitektstanden? Hvor er kreativitet, fantasi og hensynet til byens brukere?

Dette er nær en kopi av slik Statsbygg vil ha det i sin «reguleringsplan». Ironisk nok tar planen neppe tilstrekkelig hensyn til kvartalets sikkerhet som jo skulle ha største prioritet.

Esben Jonsson

Sommerjobb og sommerferie

Vi er et lite firma på Ås utenfor Oslo som søkte etter sommervikar til sentralbordet. Vi spesifiserte at vi godt kunne tenke oss en ung person på 16 -17 år som kunne ha lyst til å prøve seg litt. Vi fikk kun inn en reell søknad. Flere tok kontakt og hadde lyst på jobben, men skulle bort på ferie et par uker i juli sammen med foreldrene sine. Kanskje foreldre også må ta innover seg at nesten voksne barn kunne hatt godt av å være hjemme og få litt arbeidserfaring. Foreldrene forventer ikke av barna sine at de skal jobbe. Dette er nok også en del av forklaringen for noen.

Bodil Loftheim, Drøbak