Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, argumenterer i Aftenposten 19. juli for at han har mer til felles med Frankrikes president Emmanuel Macron enn at de begge snakker fransk. Jeg er ikke så sikker på det.

De to representerer i realiteten svært ulike retninger i europeisk politikk. Mens den franske presidenten brøt med sosialistene til fordel for en nasjonal reformpolitikk på europeisk grunn, har Ap-lederen ledet sitt parti i motsatt retning. Mer stat, økte skatter og omgjøring av fremtidsrettede reformer.

Macrons politiske budskap var at Frankrike skal gå «fremover,» mens det nye Ap vil skru klokken tilbake.

Det kan godt tenkes at Macron ser til Norge og Norden, slik Støre hevder. Er blikket rettet mot Norge, vil han se en liberal reformpolitikk som er gjennomført under en borgerlig regjering. Den har bidratt til økt vekst, optimisme og flere hender i arbeid. Det i en krevende tid med dramatisk bortfall av oljeinntekter.

Støre versus Macron

Dessverre har Aps leder liten grunn til å sammenligne sitt rødgrønne prosjekt med Macrons politiske kurs:

1) Sammen med Tysklands Angela Merkel har han satt seg som mål å gjøre EU, som et felles europeisk prosjekt sterkere, noe Ap under Støres ledelse har tonet ned. Formuleringen om at EU-medlemskap vil være en fordel for Norge er strøket fra partiprogrammet.

2) Macron går inn for lavere skatter, han ønsker å styrke næringslivet, innovasjon og eierskap i sitt land. Støre og Ap vil øke skatter og avgifter med i hvert fall 15 milliarder kroner, og kraftig øke skatten på norsk eierskap og norske jobber.

3) Macron vil gjøre det lettere for ungdom å komme i arbeid ved å forenkle og myke opp arbeidstidsbestemmelsene. Ap vil reversere regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven.

4) Den utålmodige reformpolitikken som nå varsles i Frankrike er noe helt annet enn Aps politikk her hjemme, som går ut på å oppheve også andre viktige reformer som blant annet kommunereformen, regionreformen, fraværsgrensen i videregående skole og fritt behandlingsvalg.

Ikke rart Macron ser mot Norge

Det har vært interessant å følge Aps utenrikspolitiske kurs de fire siste årene. Den stø kursen de tidligere har påberopt seg er under Støre blitt avløst av en ganske tåkete kurs, men med en klar venstredreining. Støres eneste mantra har vært at alt var bedre da han var utenriksminister.

Jeg skal innrømme at tidene var enklere på det tidspunktet, før Ukraina-konflikten, IS, migrasjon, Trump, Brexit etc. Men det er når det blåser kraftig kuling at lederegenskaper blir testet.

Både på det økonomiske området, migrasjonsfeltet og i utenriks- og sikkerhetspolitikken har vi styrt slik at Norges posisjon er styrket i en krevende tid. Det er kanskje ikke så pussig at en reformorientert Macron ser til nord, nærmere bestemt Norge.

