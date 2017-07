Jonas Gahr Støre svarer Børge Brende: Macron ser mot Norden

Utenriksminister Børge Brende er hjemom en tur, og hevder i Aftenposten 17. juli at det ikke finnes likhetstrekk mellom den franske presidenten Emmanuel Macrons politiske prosjekt og en politikk jeg ønsker å få til om jeg blir statsminister.

Brende er urolig for konkurransekraften om Arbeiderpartiet får ansvar. Han bør uroe seg mer over resultatene av egen politikk. Det er ett tydelig mål på konkurransekraft; om det skapes nye arbeidsplasser og om folk er i jobb.

Nå har vi høy ledighet, andelen av oss som jobber går ned, vi har det første handelsunderskuddet på snart 20 år og det skapes få nye arbeidsplasser. Så det trengs en annen politikk.

Ulike land, ulike utfordringer

Norge og Frankrike er ulike, utfordringene forskjellige så politiske løsninger kan selvsagt ikke bare overføres. Frankrike har gått med underskudd siden midten av 1970-tallet og balanserer ifølge den nye statsministeren «på kanten av stupet». Vi er bedre stilt.

Men la oss lytte når Macron sier at dette er tiden der Frankrike bør se mot Norden og den nordiske modellen. Han vil inkludere partene i arbeidslivet, lytte og gi dem medansvar. Han vil samle over gamle skillelinjer for å danne en tydelig front mot ytre høyre.

Han vil ha sterkere felles satsinger på ny teknologi og klimapolitikk i Europa. Han vil styrke det europeiske regelverket for et trygt arbeidsliv. Summen av dette inspirerer meg og er gjenkjennelig i den politikken vi går til valg på.

Det åpner også for at vi få til et tettere samarbeid mellom to land som kan utfylle hverandre bedre – innen økonomi, utdanning, forskning og sikkerhetspolitikk.

Alt dette burde Brende vite. Men gjør han det? Kanskje leser han ikke strømningene i europeisk politikk fordi dette ansvaret i snart fire år ikke har tilhørt utenriksministeren, men tre forskjellige EØS-ministre Europa knapt kjenner?

Svekker Norges gjennomslag

Dette vil jeg endre som statsminister. Vi skal gjøre det viktigste for Norge til det viktigste i norsk politikk, også i utenrikspolitikken. Forholdet til Europa er så viktig at vil jeg be utenriksministeren ta ansvaret. Dagens ansvarsdeling svekker Norges gjennomslag og profil i Europa og skaper intern strid om kompetanse og ansvarsfordeling hjemme.

Så er det utviklingspolitikken som Brende fikk ansvaret for da han mistet Europa. Jeg vil utnevne en egen utviklingsminister som kan være synlig og på et område der Norge har svekket sitt lederskap de siste årene.

Vi skal igjen utvikle politikk i Utenriksdepartementet og norske fagmiljøer som kan fronte norske interesser og ta lederskap der vi har muligheter for å gjøre en forskjell.

Til sist: For Macron er noe av det mest avgjørende å bygge allianser for å hindre at ytre høyre ikke fikk innflytelse. Høyre har tatt Frp inn i regjering. Noe å lære der, Brende?

