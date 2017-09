Ryktene om Bitcoins død er sterkt overdrevet | Haavard Ostermann

Det første store kræsjet i Bitcoins historie kom i slutten av 2011, da prisen sank fra 31 dollar til 2 dollar på noen måneder. Neste store kræsj var fra 213 dollar til 69 dollar i løpet av fem hektiske dager i 2013. Prisen nådde en ny topp på 1242 dollar i november 2016, før den kræsjet igjen til 600 dollar to uker senere.

I sommer kræsjet prisen fra oppunder 3000 dollar ned til under 2000. Den siste toppen var 1. september da den kjapt bikket over 5000 dollar, før den gikk inn i enda et kræsj vi ikke ennå vet hvor ender.

Moralen er: Ikke kjøp bitcoin, før eller siden kræsjer prisen.

Den nye «Ville Vesten»

Det siste kræsjet ble utløst av to faktorer: Den ene var at Kina vedtok å regulere visse typer kryptovalutahandler, og den andre at J.P. Morgan Chase & Cos toppsjef Jamie Dimon advarte kraftig mot den digitale valutaen.

Ingen av disse bør skremme potensielle investorer. Det er riktignok mange risikoer knyttet til kryptovalutainvesteringer, men Kina og JPMorgan er ikke en av dem.

Kinas initiativ til å regulere kryptovalutahandler kan tvert imot være bra for kryptovalutamarkedet. Hittil har kryptovalutaverdenen fått leve på siden av den regulerte økonomien. Det er blitt lansert utallige såkalte ICO-er med lite dokumentasjon og grunnarbeid, som har lokket både nyrike bitcoin-millionærer og andre noviser til å investere i meget risikofylte prosjekter. Kryptovalutamarkedet har vært den nye «Ville Vesten».

Bra med regulering

Det er bra at dette markedet blir regulert. Et viktig hensyn bak reguleringen av verdipapirhandel er å beskytte investorer mot uærlige aktører. Investorer i kryptovalutamarkedene bør ha den samme beskyttelsen som investorer i de tradisjonelle markedene.

Å ta råd fra J.P. Morgan om bitcoins, blir som å spørre en sauebonde om ulvepolitikk.

Dette legger til rette for et marked som opererer i mer ordnede og kontrollerte former. Det vil føre til mer stabile kryptovalutakurser og en mer edruelig, bærekraftig vekst. Dessuten vil en regulering kunne berolige potensielle investorer som har sittet på gjerdet i frykt for at kryptovalutaer skulle bli totalforbudt.

Truer bankenes livsgrunnlag

Det er heller ikke overraskende at J.P. Morgan Chase & Co, en av verdens største banker, ikke gir sin tilslutning til et fenomen som truer deres eget livsgrunnlag. Den underliggende teknologien som driver Bitcoin-nettverket, blokkjeden, har potensial til å automatisere eller desentralisere mange av de funksjonene som i dag blir ivaretatt av banker, meglerhus og andre finansinstitusjoner.

Her kan du lese mer om «Blockchain», eller blokkjeden: Her er maskinen som vil gjøre tillit overflødig

Å ta råd fra J.P. Morgan om bitcoins, blir som å spørre en sauebonde om ulvepolitikk. Svaret du får er minst like preget av egeninteresser som av objektive overveielser.

Åpner nye markeder

En slik desentralisering og automatisering vil kunne gi store besparelser i vår egen finanssektor. Men det gir også vekstpotensial i de deler av verden som ikke har en utbygget og velfungerende finansiell infrastruktur.

Med bitcoin og andre kryptovalutaer kan hvem som helst med en smarttelefon og internettilgang få tilgang til en rekke finansielle tjenester som tidligere har vært uoppnåelige for dem. Det åpner opp nye markeder og legger til rette for økonomisk vekst i områder som hittil har stått på siden av verdensøkonomien.

Vil overleve neste nedtur

Blokkjedeteknologi har potensial til å bli en verdensrevolusjon. Dette potensialet er det stadig flere som innser, og derfor øker kryptovalutaenes verdi i akselererende takt.

Jamie Dimon har likevel rett i en ting: Bitcoin vil kræsje igjen. Men så lenge det er behov for finansielle tjenester for de to milliarder voksne som ikke har tilgang til det i dag, vil nok Bitcoin overleve også neste nedtur.

