Etter to måneder med påtrykk og over 2600 mailer fra engasjerte borgere svarer regjeringen endelig på oppropet om å evakuere barna fra flyktningleiren Moria i Hellas. Dessverre er det lite nytt å hente og ingen handling i sikte.

Forholdene i Moria – og de andre leirene i Hellas - er katastrofale. Det er akutt behov for det meste: helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot regn, skikkelig mat, psykologisk støtte, skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv.

I svaret fra utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og justisminister Monica Mæland står det at «Norge deltar aktivt i det europeiske samarbeidet om asyl og migrasjon, og dette arbeidet er høyt prioritert». Dette stemmer ikke.

Krever nødrespons

Jeg har vært på Lesvos jevnlig siden 2015. Det er ingenting der som tyder på at dette er «høyt prioritert». Snarere tvert imot. Ting er verre nå enn det var for 4,5 år siden.

Svaret bærer preg av gjentagelser, og ikke noe tyder på at dere forstår alvoret: Dette er en nødsituasjon som krever nødrespons. Det nytter ikke å gjenta at «vi leter etter varige løsninger» når babyer dør av diaré, ungdommer knivstikkes, når barn er så redde at de ikke går ut av teltene og spiser så lite de kan for å unngå å gå på do. Toalettene deler de med hundrevis av andre, og der kan overgrep skje.

Når dere skriver at «i mellomtiden må vi håndtere Moria-leiren som det humanitære problemet det er», er det en hån mot de barna som lider uten at det håndteres noe som helst.

Tomme fraser

Og det er dette vi lurer på, som dere fortsatt ikke svarer på: Hvordan skal dere i mellomtiden, altså nå, bidra til å håndtere den humanitære krisen som utspiller seg? Naturligvis kreves det også langsiktige, felleseuropeiske løsninger. Men aller først kreves det akutt handling. Så slutt å gjemme dere bak tomme fraser, og bidra til at barna får det bedre. NÅ!

Europarådets menneskerettskommissær sa allerede i oktober i fjor: «Det skorter ikke på tilgjengelig informasjon for europeiske land om hvordan de skal håndtere migrasjonsstrømmene på en koordinert, trygg og organisert måte som opprettholder migranters menneskeverd og rettigheter.»

Det er med andre ord bare viljen det står på.

Mange av barna i Moria er i live kun fordi frivillige organisasjoner dekker hullene dere politikere nekter å se.

Dette er ikke Norge og Europa verdig. For i bunn og grunn handler ikke dette om politikk, men om medmenneskelighet og solidaritet for barn som lider.

