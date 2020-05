Det er prisverdig når lederen av Høyres programkomité, statsråd Linda Hofstad Helleland, tar opp politiske utspill for å skape diskusjon. Helleland utfordrer oss med å si at vi nå må legge mer vekt på å skape arbeidsplasser – også når det går utover «miljøhensyn».

Vidar Ruud / NTB scanpix

I en tid hvor vi opplever en arbeidsledighet som kan måle seg med 1930-årene, vil det å skape arbeidsplasser være avgjørende for en sosial og økonomisk trygg fremtid for alle.

Vi må i større grad utnytte de naturgitte ressursene – selvfølgelig både bærekraftig og «grønt». Det er i denne settingen lederen i programkomiteen må forstås.

At utspillet både innad i Høyre og ellers skaper debatt, er som forventet og bra. Et programarbeid som skaper offentlig debatt, viser at Høyre er det politiske verkstedet det skal være.

Det er viktig å vurdere om man i for stor grad har vektet miljøhensynet fremfor å skape aktivitet, investeringer og trygge arbeidsplasser.

Leder av programkomiteen støttes fullt ut, og håpet er flere utspill til diskusjon både fra henne og resten av komiteen.