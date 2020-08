Munnbind og sykkelhjelmer: Derfor er det unødvendig med påbud | Ann Myhre

Ann Myhre Sykepleier, Oslo

Nå nettopp

Når vi i Norge har så lite smitte som vi tross alt har, så forteller det oss noe viktig. Det går bra uten munnbind, skriver Ann Myhre. Thomas Brun/NTB scanpix

Det finnes ikke god forskning som viser at munnbind har noen effekt for den alminnelige dama i gata, eller sykkelhjelm for hverdagssyklisten.

Hva har munnbind med sykkelhjelmer å gjøre? Det enkle svaret er: signaleffekten. Og at det ikke finnes god forskning som viser at munnbind har noen effekt for den alminnelige dama i gata, eller sykkelhjelm for hverdagssyklisten.

La meg aller først slå fast: Det er ikke forbudt å bruke hverken sykkelhjelm eller munnbind i Norge. Hvis det gir deg en trygghetsfølelse, kjør på, la deg trygges av det.

Hvis mangel på munnbind hindrer deg i å gå i butikken, gå ut en tur eller reise til jobben, bør du ta det på. Hvis mangel på sykkelhjelm hindrer deg i å ta sykkelturer, ta på deg sykkelhjelmen og dra på tur. Noen ting er viktigere i livet enn å måtte slåss mot indre demoner.

Men forskningen er ikke entydig.

Vi lever i et av de mest opplyste samfunnene verden har sett. Vi har lang og god skolegang. Og likevel lar vi oss styre av det enkleste av det enkleste: Å ta på seg et munnbind uten at hele stammen er enig om det samme, er veldig vanskelig for oss. Vi trenger stammens bekreftelse på at det vi gjør, er rett, mer enn vi ønsker et opplyst samfunn, basert på empiri.

Minner om sykkelhjelmdebatten

Munnbind-debatten minner om den vårlige diskusjonen om at alle syklister må ha på seg hjelm. Det er steile fronter i begge debatter. Siste tall viste at det var ca. delt på midten i Norge når det gjelder bruk av munnbind blant folk på gata.

Sykkelhjelmen signaliser at sykling er farlig. Og det har vært ett av argumentene for munnbind også. Det signaliserer at vi er i en pandemi, og at folk skal holde avstand. I stedet kan det se ut som om det har samme effekt som med sykkelhjelm: Folk glemmer at de viktigste tiltakene vi har, og som vi vet fungerer, er lavere fart og oppmerksomhet på sykkel, og avstand og håndvask som de beste smittevernsrutinene. Og å holde seg unna alkohol i for store mengder.

Det går bra uten munnbind

For tiden er det ca. 130 land rundt omkring i verden som har et eller annet innslag av munnbindpåbud. Og likevel stiger smittetallene. Noen vil påstå at det har å gjøre med feil bruk av munnbind, for lite bruk av munnbind og tekniske feil med munnbind.

Når vi i Norge likevel har så lite smitte som vi tross alt har (og dette er skrevet etter de lokale utbruddene på Hurtigruten, i Sveio, Moss og Bærum), så forteller det oss noe viktig. Det går bra uten munnbind. Vi er flinke til å følge folkehelsemyndighetenes råd om avstand og hygiene. Vi kommer til å få lokale oppblomstringer i månedene og årene som kommer, og det som beskytter oss, er ikke munnbind. Akkurat som sykkelhjelmen ikke er til særlig nytte i møte med en bil, mens et godt utbygd sykkelveinett kan redusere antall skader.

Munnbind er rakettforskning

At medier ukritisk i dagevis, om ikke uker, brukte bildet av Bent Høie med feil påsatt munnbind, til god latter for oss i helsevesenet, viser at munnbind faktisk er rakettforskning – som mange munnbind-fremsnakkere har ledd så godt av.

Helseminister Bent Høie brukte munnbindet på feil måte: Det skal brettes ut og tilpasses ansiktet, slik at det tetter godt. Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Ja, munnbind skal brukes av helsepersonell i tette pasientsituasjoner. Sammen med god håndhygiene, hansker, visir og smittefrakk. Der er det mye god forskning. Og forskningen viser at munnbind kan hindre meg i å smitte deg. Men så lenge vi har så lite smitte i samfunnet vårt, er det meningsløst å sette inn kanon når spurven er avstand og god håndhygiene.

Akkurat som folkehelsemyndighetene våre har fortalt oss i månedsvis, og som vi skal fortsette å leve med i årene som kommer.

