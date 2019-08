Ingeborg Senneset skrev 18. juli at de av oss som har en funksjonsvariasjon, er eldre, bor på institusjoner, har kroniske sykdommer eller er psykisk syke blir puttet i en «ikke-sex-boks». I tre år har jeg arbeidet med seksualitetsspørsmål i NHFU (Norges Handikapforbund Ungdom). Det er ikke uvanlig for de av oss som sitter i rullestol å bli stoppet av fremmede med spørsmålet «kan du egentlig ha sex?»

Historier fra ungdommer

En jente på 19 år stilte meg mange spørsmål om underlivet sitt og onani. Ingen hadde noen gang tenkt at hun med sin omfattende funksjonsvariasjon ville snakke om sex. Etter samtalen søkte hun på sitt første seksuelle hjelpemiddel. Nå kan hun oppdage kroppen sin på sine premisser. Hun føler livet og helsen er bedre. Ikke én gang i løpet av de 19 årene hadde seksualitet eller seksuell helse vært tema i kontakt med helsevesenet.

Så var det gutten som ble holdt ute av klassen under seksualundervisningen. «Han trengte ikke det han. Kom jo aldri til å ha sex uansett siden han satt i rullestol». Jeg glemmer aldri jenta som fortalte meg om seksuelle overgrep. Hun sa: «Jeg visste ikke at jeg kunne si nei. Jeg trodde jeg måtte ta det jeg fikk siden jeg er funksjonshemmet». Dette er historier fra ungdommer som er akkurat som alle andre, det er bare kroppen som er litt annerledes. Disse historiene er ikke unike.

Det er et strukturelt, gjennomgående problem at seksualiteten blir tilsidesatt om du ikke passer inn i A4-boksen.

Kritikk av Norge

Hvorfor er det slik? Hvorfor antar personer jeg møter at jeg ikke kan ha kjæreste? Først og fremst tror jeg at det handler om menneskerettigheter. FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne er den eneste konvensjonen Norge ikke har inkorporert i lovverket.

Norge har fått kritikk av FN for behandlingen av personer med funksjonsvariasjoner. Noe av kritikken er at det er et for sterkt pasientfokus. Den rådende forståelsen i Norge er at «funksjonshemning» er et problem med individet. Vi trenger omsorg og pleie. Når vi ikke anerkjennes som likeverdige borgere med rettigheter og plikter, oppstår problemet. Hva kan en «stakkars funksjonshemmet» tilby? Det må jo bare være personer med omsorgsfetisj som vil date noen i rullestol?

Det er slike holdninger som ivaretas når den medisinske modellen av funksjonshemning brukes. Vi trenger ikke pleie og omsorg, vi trenger selvbestemmelse og menneskerettigheter.

Endringer må på plass

For at mannen i gata skal slutte å få sjokk over at jeg har kjæreste og falle av stolen når jeg sier at jeg er skeiv, må det strukturelle endringer på plass. Myndighetene må skifte fokus slik at resten av samfunnet innser at uansett funksjon, psykisk helse eller alder er vi alle først og fremst mennesker med akkurat de samme behovene som alle andre.

Så må vi noen ganger gjøre det annerledes eller ha tilrettelegging, men dette løser seg med god innstilling og menneskeverd. Heldigvis trengs ingen ramper eller dyre påbygg for kjærlighet, for kjærligheten, den er alltid universelt utformet.