«Få oss til å drømme. Ta oss med langt av gårde», sa president Macron til Frankrikes VM-lag.

Ja, Frankrike trenger det. Det vil være fortjent.

Kroatia har også et utmerket lag og fortjener sikkert også å vinne. Men jeg holder med Frankrike. Ikke for Macrons, men for franskmennenes skyld. Og for det laget allerede har klart, nemlig å skape optimisme og tro på det kollektive.

Pessimistene trenger et ideal

Franskmenn er det mest pessimistiske folkeslaget i hele Europa, og de største forbrukerne av «lykkepiller». Terroren som har rammet landet flere ganger de siste årene er ikke den eneste årsaken.

Som andre europeiske land ble Frankrike hardt rammet av bankkrisen i 2008 og økonomisk nedtur. Familiene sliter fremdeles og må nedprioritere fritidsaktiviteter og ferie. Det er derfor Mbappé og de andre spillerne klarer å «ta dem med langt av gårde».

Franskmenn trenger et ideal. Et ideal som tar dem med ut av hverdagen, slitet og tidsklemma.

Trond J. Strøm

Det er det jeg merker blant publikum på «Paprika», kafeen der jeg ser kampene. Folk pynter seg og er i feststemning. Godt backet av vertskapet (for øvrig ungarsk!) som sørger for den rette stemningen, med blå røyk og gullkonfetti. Ved start, men også når det blir mål eller nesten, stemmer alle i med Marseillaisen. Stående.

Ingen blir ekskludert, selv de stakkars belgierne som var der i semifinalen, eller en mulig kroat. Fotballkyndige forklarer reglene for dummies, men i litt mer kjedelige perioder kan samtalen dreie seg om helt andre ting enn fotball. Og hvis lyden svikter er det alltid en eller annen teknisk anlagt som fikser.

Det er nettopp dette kollektive samværet som er så verdifullt, og som man håper vil fortsette når Frankrike vinner. For her er det ikke noe hvis.

Effekten av et tap

Det skjedde da Frankrike vant for 20 år siden, og ga akkurat det lille oppsvinget man håper på nå også. Det var første gang Frankrike hadde et multikulturelt lag – en revolusjon. Revolusjonen denne gangen er at så mange kommer fra forstedene, de beryktede «banlieues» som gjorde opprør i 2005.

Michel Spingler / AP Photo / NTB scanpix

Nå er det de som dyrker frem de største talentene, med unge Kylian Mbappé i spissen. De har et enormt reservoar: 235.000 spillere. Det er ikke rart at laget ser ut som det gjør. Og her kan man ikke undervurdere hvilken rolle de beste spillerne har her, som positive forbilder for de mange som ikke klarer å komme seg opp og frem.

Det er ikke så enkelt, når arbeidsledigheten i de verste strøkene er på 40 prosent. Og denne gangen oppfører spillerne seg eksemplarisk, i motsetning til under forrige VM, da de også gjorde opprør.

Gonzalo Fuentes / Reuters / NTB scanpix

Effekten av et tap blir en helt annen. Da vil franskmennene lett ty tilbake til sin evige pessimisme, «hva sa jeg» og sine «lykkepiller».

Lagets trener Didier Deschamps vil få gjennomgå så det holder, til tross for at han uansett har vært en trollmann og fått individualistene til å spille kollektivt.

President Emmanuel Macron vil synke enda dypere på meningsmålingene.

Terrorfrykten vil igjen ta overhånd. Det ønsker ingen.

Go, Frankrike.