De færreste kjenner til Sjuøyane. Der disse værharde øyene befinner seg mil nord for selve Svalbard, skulle man tro at dette er et sted dyr og natur får være i fred. Lørdagen lærte vi at dette ikke er tilfelle.

Mannskapet fra det tilsynelatende lite profesjonelle cruiseselskapet Hapag-Lloyd Cruises skjøt en isbjørn etter at den angrep en av deres ansatte. Mannen ble bare lettere skadet. Den utrydningstruede bjørnen er død.

Over hundre drepte

Episoden er på ingen måte unik. Selv om isbjørnen har vært totalfredet siden 1973, er over hundre blitt drept på Svalbard siden da. I såkalt nødverge.

I all hovedsak handler det om turister og reiseledere som ikke har tatt nødvendige forholdsregler eller ikke evner å skremme bort isbjørnen på skikkelig vis.

Selv i de mest avsidesliggende delene av Svalbard, kan turister og andre tilreisende altså når som helst invadere isbjørnenes naturlige habitat, for så å ta livet av dem om bjørnene oppfører seg som de rovdyr de faktisk er av naturen.

Lite dyrevennlig praksis

Den deprimerende tilstanden for ville dyr er enda verre i Fastlands-Norge. Jakt og fiske er i utgangspunktet tillatt både i nasjonalparker og naturreservater.

Beite likeså, noe som innebærer at talløse husdyr slippes ut i direkte konkurranse om de knappe ressursene med de ville dyrene i den korte perioden naturen er frodig.

Beitedyrene innebærer også krav om at rovdyrbestanden skal begrenses – i praksis ofte utryddes totalt fra de ulike nasjonalparkene.

Norsk naturforvaltning ligger slik lysår unna hva man finner i land vi sjelden velger å sammenligne oss med, som ulike stater i Afrika og Sør-Amerika. Ikke overraskende får derfor Norges lite dyrevennlige praksis stor oppmerksomhet internasjonalt.

Kanskje på tide å gjøre noe med dette?

Lignende hvordan vår desimering av truede rovdyrbestand på fastlandet har gitt oss mye dårlig reklame, skapte drapet på isbjørnen på Sjuøyane umiddelbart overskrifter verden over. Verdensopinionen synes å ha lite sans for hvordan vi ikke verner om våre ville dyr.

Uten en eneste reell nasjonalpark der natur og dyr faktisk får være i fred, er det vanskelig å se hvordan Norge lever opp til Bernkonvensjonens forpliktelse for å fremme «bevaring av vill flora, vill fauna og naturlige habitater, med særlig vekt på truede og sårbare arter.»

Kanskje på tide å gjøre noe med dette? Med det evinnelige maset om at vi har så stor plass i Norge, skulle det være lite problematisk å la i alle fall nasjonalparkene være helt fri for jakt og invaderende husdyr.