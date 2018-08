Forfatter Martin J. Nygaard rakker etter min mening ned på fattige, og mener han selv lever under fattigdomsgrensen. Han har fast bolig som han ikke betaler ned på og har ingen kreditorer på nakken.

Han er en forfatter jeg ikke har hørt om. Men tilgi min ignoranse da jeg har reist langt og lengre enn langt for å komme hjem til Norge – blakk, skadet og arbeidsledig som Askeladden på et mislykket eventyr.

Å ikke eie nåla i veggen

Og nå skal han lære meg hvordan det er å være fattig og lykkelig.

Kan han ikke komme og holde foredrag for De Elendige som lever på gaten. Et foredrag om hvordan det er å ikke eie nåla i veggen, være hjemløs, syk, stigmatisert, kriminalisert og lure på om man har tak over hodet neste natt? Belære andre om hvordan det er å gå gjennom ting en ikke har gjennomgått til skinn og bein selv.

Utfordringen

Her er utfordringen fra en høysensitiv person som ennå har til gode å slå gjennom som ‘forfatter’ og leve av det:

Stå på Oslo S.

Du skal søke om livsopphold (nødhjelp), støtte til bopel og ha et halvt dusin symptomer på at noe er galt. Dårlig mage. Søvnløshet. Tynnslitte nerver.

Dessuten: hjemløs (nå skal det sies at undertegnede hadde et lite krypinn å komme «hjem» til etter nærmere et tiår utenlands).

Du skal leve på 10.000 kroner i måneden. Husleie er en av utgiftene. Du må søke annenhver måned om livsopphold og husleie. Glemmer du en måned, får du ingenting.

Resten skal gå til mat, klær, og eventuelle medisiner. Regn med minst 1000 kroner i måneden for de sykdommer du måtte ha.

Du skal få et slingringsmonn. Du må ikke, som undertegnede, ned til Nederland for å fornye resepten sin. Noe som koster minst 15.000 kroner pr., tur.

Stikk bortom

Utfordringen er gitt. Om du vil ha råd og betingelser, så ta kontakt med Petter uteligger eller meg.

Jeg står på Løkka om dagen, selger blekka, litt god karma og samler materiale for skrivingen. Ta gjerne turen bortom en ettermiddag. Trenger et salg. Trenger en ny tur til Amsterdam snart.

250.000 i året

Da jeg ikke har hatt privilegiet å bli opptatt som dusinvareforfatter i den norske forfatterforeningen eller er en broiler fra Skrivekunstakademiet, så har jeg måttet gå den harde skolen. Og 250.000 i året? Kan ikke huske jeg har tjent slike summer noen gang. Er det før eller etter skatt?

Ser frem til å høre fra deg.

Med vennlig hilsen Leppa på Løkka, en moderne Askeladd

Dette er debatten:

Forfatteren Martin J. Nygaard (58), som lever på selvvalgt lavbudsjett, er i ferd med å avslutte et bokprosjekt om «fattigdomslykke». Dette intervjuet ble publisert i Aftenposten 17. august.

Intervjuet ble lest og kommentert av mange og fulgt opp med disse artiklene: