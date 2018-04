Å være trans, altså å oppleve seg som et annet kjønn enn du ble tildelt ved fødselen, er mer synlig og mindre skambelagt nå enn før. Men fortsatt preges debattene rundt transpersoners liv og helse av lite kunnskap og tidvis uvilje. Senest i et innlegg i Aftenposten 23. april fra Skandinavisk foreldrenettverk for personer med raskt oppkommen kjønnsdysfori.

Foreldre og helsepersonell må støtte ungdom i deres utforsking av identitet, det er den entydige oppfordringen fra alle anerkjente forskningsmiljøer på dette feltet. Støtten fra foreldrene gir, i følge forskere, barn og ungdom rom for å utforske muligheter, en trygg identitetsutvikling og en lykkeligere barndom.

Behovet for å bli hørt og respektert

Når man kommer ut av skapet, samme om det er som homofil, bifil, gutt eller jente, så kan det for omgivelsene kjennes ut som «rapid oncet» eller på norsk «raskt oppkommen». Forventningene til de fleste er at barna skal være det kjønnet de ble registrert som ved fødsel, og at de skal være heteroseksuelle. Komme ut-prosessen handler om bruddet med denne forventningen.

Å komme ut er ofte en lang prosess på innsiden, men skjer helt plutselig i det øyeblikket man tør å fortelle hvem man er til andre. Felles for oss som kommer ut, er frykten for å bli avvist eller mistrodd og behovet for å bli hørt og respektert. Innlegget i Aftenposten leser jeg som en oppfordring til å gjøre det motsatte, nemlig å mistro umyndiggjøre. Stikk i strid med hva all erfaring og forskning tilsier.

Foreldre skal støtte og skape rom

Foreldrene skal være der for å støtte og skape rom, mens helsepersonellets oppgave er å tilby samtaler om kjønn, kropp, kjønnsroller og samfunnets forventninger. Alt sammen med mål om å redusere kjønnsdysfori, ubehaget mange opplever når kroppen ikke samsvarer med identiteten.

Behandlingen kan innebære sosial støtte, råd, veiledning, pubertetsutsettende hormoner og medisinsk kjønnsbekreftende behandling (det siste gis ikke til barn).

Selvfølgelig er det noen av pasientene som finner ut at de ikke skal motta kjønnsbekreftende behandling, men heller skal leve som en normbrytende gutt/jente.

Avgjørende for barnas livskvalitet

Uansett om det er snakk om ungdom som senere i livet skal ha medisinsk behandling eller ikke, er de samtalene og den tryggheten helsepersonell skal tilby, helt essensiell for å sikre livskvaliteten til ungdommene.

Det vet helt sikkert er at det kan skade å mistro, umyndiggjøre og kalle homofile, bifile eller transbarn syke. Skal vi lytte til og ta forskning på dette feltet alvorlig, er den entydig; å støtte barn og unge i deres identitetsprosesser er avgjørende for livskvaliteten til disse barna.

