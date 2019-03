Aftenposten omtaler i sin artikkel om F-35 på torsdag en mulig risiko for at Norges nye kampfly kan bli stående på bakken og en varslet pilotkrise i Luftforsvaret. Denne artikkelen, og spredningen av den, skaper et feil bilde. Dette bildet må korrigeres.

I 2025 kommer Norge til å ha et av verdens mest moderne luftforsvar.

F-35 representerer i så måte et teknologisk generasjonsskifte. Dette kampflyet vil bli den enkeltkapasiteten med størst betydning for Forsvaret. Uten F-35 vil vi ikke ha et troverdig Forsvar.

Fullt operativt i 2025

Luftforsvaret har så langt mottatt ni fly til Norge og syv i USA og er godt i gang med testing og opptrening på Ørland flystasjon og på Luke Air Force base.

I løpet av 2019 skal vårt nye femtegenerasjons kampfly meldes initielt operativt.

I 2022 skal F-35 overta beredskapsoppdraget fra F-16 (QRA) som da fases ut, og i løpet av 2025 skal vi være fullt operative med alle kampflyene.

Morten Uglum

Det er avgjørende at kompetanse, organisasjon og konsepter utvikles slik at F-35s potensial utnyttes fullt ut. Det er en omfattende og langsiktig prosess.

Veien fremover er både krevende og spennende, og vi legger ikke skjul på at vi har utfordringer. Jeg er imidlertid trygg på at vi skal klare å løse disse utfordringene med gode planer og tiltak.

Vi går skritt for skritt mot målet og utvikler operativ evne på veien.

Jeg har iverksatt flere analyser for å forsikre meg om at vi unngår å havne i en situasjon der vi har for få piloter, teknikere og annen nødvendig kompetanse.

Tilstrekkelig tilgang på teknisk kompetanse er en utfordring. Vi trenger flere teknikere for å bygge opp kapasiteten både på F-35 og andre nye systemer i fremtiden.

Ingen pilotkrise

Jeg feilsiteres i flere medier på at vi har pilotkrise i Luftforsvaret.

I de siste årene har søkermassen til Luftforsvarets flyveskole vært stor. Utdanningstallene er relativt stabile for alle flytyper. Flyverne fordeles på de flytypene Luftforsvaret opererer, og vi gjør justeringer etter behov.

Når det gjelder F-35, både nyutdanner vi flyvere og konverterer tidligere F-16-flyvere for å sikre at vi utdanner det antallet som er nødvendig for å sikre operativ drift i fremtiden.

Grundige analyser har vist at det er behov for minimum 52 kampfly for å være rustet til å håndtere alle de oppgavene F-35 er tiltenkt.

Det handler om hva vi skal avskrekke og om nødvendig håndtere i en høyintensitets krigssituasjon, nasjonal beredskap og evne til å bidra i internasjonale operasjoner.

Min jobb er å utnytte F-35 og de andre kapasitetene optimalt og argumentere for hva det krever av ressurser til kompetanse, trening og øving, logistikk og beskyttelse.

Dette er lagt til grunn i gjeldende langtidsplan. Vårt mål er at F-35 skal fly som planlagt.

