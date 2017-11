Hivpositive på vellykket behandling smitter ikke! Likevel fortsetter norsk helsepersonell å trakassere og diskriminere pasientgruppen og legger alminnelig folkeskikk, empati og forståelse igjen på bakrommet.

Jeg er lei og oppgitt over holdningene og kunnskapsmangelen jeg møter og tar her et oppgjør med hvitfrakkene.

Ideelt sett hadde jeg skrevet under fullt navn, men konsekvensene blir for mange, prisen for høy til at jeg makter, og jeg velger derfor å skrive anonymt.

Unødvendige tiltak

I nesten hele mitt voksne liv har jeg måttet tåle trakassering, diskriminering og å bli snakket nedlatende til av helsepersonell. Årsaken er at jeg er hivpositiv.

Jeg blir behandlet som om jeg var svartedauden selv som kommer inn dørene deres.

Det er som om kunnskapsnivået ikke har beveget seg et eneste hakk opp fra det smittehysteriet som regjerte på begynnelsen av 80-tallet. Hos hvitfrakkene er det altså som om rullegardinen går bombastisk ned og autopiloten dødsangst tar over når de får inn en hivpositiv pasient.

For når en hivpositiv person kommer inn på norske sykehus, skjer det noe rart.

Det er som om alt hvitfrakkene har lært, blir borte i en virvelvind av redsel og tankeløshet.

Og i rommet står en hvitkledd med armene i kors og et stramt drag om munnen og iverksetter unødvendige tiltak for å være på den sikre siden, for «du har tross alt hiv».

Når jeg påpeker at tiltakene hverken er i tråd med retningslinjene deres eller dagens medisinske kunnskap, blir jeg bryskt avvist. Hvitfrakkene svarer krast at de har rett til å kunne beskytte seg.

Hva de skal beskytte seg mot, har jeg til gode å få et fornuftig svar på.

Diskrimineringen fortsetter

I 2005 ble jeg nektet operasjon på Ullevål sykehus. Da visste vi ikke det vi vet i dag; at hivpositive på medisiner ikke smitter. Likevel hadde ingen rett til å nekte meg operasjon.

Legen begrunnet det med at instrumentene var så små, med så mange små deler, at de var vanskelige å rengjøre. Men hvis det var sånn, kunne jo ingen ha blitt operert, for da ville sykdommer som er langt mer smittsomme enn hiv, ha spredt seg i faretruende hastighet.

Vi skulle også ha trodd at holdningene ville ha endret seg til det bedre, men diskrimineringen fortsetter.

For i 2017 kontaktet jeg privatsykehuset Volvat for en enkel bihuleoperasjon. Legen informerte meg profesjonelt om at det ikke var noe problem at jeg har hiv. En uke etter ringte operasjonskoordinator for å få helseopplysninger, og da skulle vi også sette en dato for operasjon i tråd med Volvats alminnelige praksis.

I stedet fortalte hun meg at vi ikke kunne avtale en dato fordi hun ikke visste om de kunne operere sånne pasienter. Hun visste ikke om de kunne ha sånne personer som meg der i det hele tatt!

Hun mente de var helt nødt til å ha smittevask etter operasjonen, ekstra personell måtte være til stede og anestesi kom til å trenge en god del ekstra utstyr. Prisen for inngrepet kom til å bli mye høyere for meg enn først oppgitt.

Hivpositive på vellykket behandling smitter ikke og skal behandles som alle andre

I samtalen forholder koordinatoren seg til rutiner som er utdaterte. Jeg ba derfor om å få Volvats rutiner for behandling av hivpositive tilsendt, slik at jeg selv kunne se hva hun la til grunn for uttalelsene sine. Da la koordinatoren bare på røret.

At jeg skal bli belastet deres smittehysteri, er uhørt. Men Volvat mener altså at jeg skal måtte betale prisen for deres kunnskapsmangel!

Brudd på diskrimineringsloven

Hivpositive på vellykket behandling smitter ikke og skal behandles som alle andre.

Tiltakene er derfor et brudd på diskrimineringsloven. Hivpositive er dekket av vernet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det holder at diskrimineringen skjer på grunn av frykt for smitte.

Ettersom tiltakene er medisinsk ubegrunnet, må vi anta at de iverksettes grunnet irrasjonell smitteangst hos hvitfrakkene.

Jeg er rystet langt inn i sjelen av holdningene jeg møter. Det er på høy tid at norsk helsevesen går en runde med seg selv. Denne måten å møte hivpositive på kan de ikke være bekjent av!

Jeg tar imidlertid gjerne imot en invitasjon til seriøse fagmøter og seminarer og utfordrer deg, Bent Høie, til å rydde opp.

Aftenposten kjenner skribentens identitet.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her er noen forslag: