Vaksineprioriteringen må forklares bedre

Erik Nord Professor emeritus i helseøkonomi

1. feb. 2021 13:08 Sist oppdatert 6 minutter siden

Vaksinekappløpet er i gang for fullt. 96 kommuner er uten smitte, men likevel får de tusenvis av vaksiner. Oslo kommer derimot dårligst ut. Foto: Stein J. Bjørge / NTB

Prioritering av noen områder vil trolig gi betydelige tilleggsgevinster i form av unngått smitte videre.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 30. januar sier Folkehelseinstituttets (FHI) smitteverndirektør Geir Bukholm at så lenge målet er å spare flest mulig liv og leveår nasjonalt, vil man ikke forskjellsbehandle kommuner i vaksineprogrammet. Gitt veldig geografisk variasjon i smittetrykk er standpunktet svært vanskelig å forstå.

Det er stort behov for at FHI forklarer standpunktet mye bedre. Enkle beregninger nedenfor er ment som en foreløpig påpekning av hvor galt standpunktet kan være.

Feil prioritering

For tiden prioriterer man særlig etter alder og underliggende sykdom. Det er for så vidt i samsvar med grunntanken i dugnaden. Nemlig den at vi skal beskytte de mest sårbare blant oss. Det vil si de som har størst risiko for alvorlig forløp hvis de blir smittet.

Men i vaksineprioritering passer ikke denne tanken.

FHIs oppgave er å bidra til å redusere samlet sykdomsbyrde i Norge mest mulig, herunder å avverge død og vinne leveår. Da må man ikke prioritere bare etter risikoen til smittede, men etter hvem som alt i alt står i størst fare for å få alvorlig forløp.

Knappe vaksinedoser

Hvor stor fare man står i alt i alt, bestemmes av to ting: risiko for å bli smittet og risiko for alvorlig forløp hvis man er blitt smittet. Ut ifra dette virker det opplagt at man bør la være å bruke knappe vaksinedoser på Røros, når det er behov for dem på Stovner og Søndre Nordstrand.

En smittet 80-åring på Røros har riktignok ca. ti ganger så stor risiko for å dø som en smittet 60-åring på Stovner ifølge FHIs smittetall (ca. 10 prosent mot ca. 1 prosent).

60-åringen på Stovner og Søndre Nordstrand er i ca. ti ganger så stor fare.

Men risikoen for at en 80-åring på Røros overhodet blir smittet, er bare i størrelsesorden en hundredel av risikoen for at en 60-åring på Stovner blir smittet (i størrelsesorden 0,01 prosent i løpet av en måned på Røros mot ca. 1 prosent på Stovner og Søndre Nordstrand).

Tar man hensyn til begge forholdene, svever 60-åringen på Stovner og Søndre Nordstrand i ca. ti ganger så stor fare.

Størst gevinst

Det følger at i kommuner med samme minimale smitte som Røros, kreves det i størrelsesorden 200.000 vaksinedoser blant personer mellom 75–85 år for å spare ett liv i løpet av en måned. Det samme oppnås med ca. 20.000 doser blant personer i aldersgruppen 55–65 år i områder som Stovner og Søndre Nordstrand. De sparte 180.000 dosene kan redde flere liv.

Oversikt over kommuner uten smitte:

Foto: Aftenposten

Ser man lenger frem enn en måned, blir gevinsten i sparte liv vesentlig større. Fokuserer man i stedet på det å vinne leveår, blir regnestykket selvsagt langt, langt mer gunstig for aldersgruppen 55–65 år.

Alvorlig ansvarsfraskrivelse

Vaksinering beskytter antagelig i noen grad mot at man smitter videre (selv om FHI ikke vet akkurat hvor mye). På Stovner og Søndre Nordstrand er R-tallet i utgangspunktet høyt. Prioritering av slike områder vil trolig gi betydelige tilleggsgevinster i form av unngått smitte videre.

Til slutt: Beregningen ovenfor er basert på grove anslag og ikke ment som fasitsvar. Folkehelseinstituttet kan og bør legge frem mer presise beregninger som folk kan forstå. Og helseminister Bent Høie (H) er på ville veier når han 23. januar sier til Aftenposten at vaksineprioritering i hovedsak er et faglig spørsmål. Det er alvorlig ansvarsfraskrivelse.