Nei til mobbing

Lene Alexanda Øien Forfatter, student og coach

Jeg har lenge følt meg som den stygge andungen, både i musikkbransjen og i oppveksten, sa Tix (Andreas Haukeland) etter at han vant årets MGP-finale. Foto: Håkon Mosvold Larsen /NTB

Musikkanmeldere har sjelden samme smak som folk flest. Det har jeg selv fått kjenne på.

Hvilke krav stilles når en musikkanmelder blir ansatt? Hvilken bakgrunn har de? Hva har de oppnådd? Jeg spør fordi jeg reagerer sterkt på hvordan MGP-vinner Andreas Haukeland, bedre kjent som artisten Tix, er blitt behandlet i offentligheten.

Låten ble beskrevet av Dagbladets musikkanmelder Anders Grønneberg som «hjelpeløs». Han skulle «spise Tix-pannebåndet, på en seng av knuste glasskår fra brillene hans» dersom han vant, og ga låten terningkast 1.

NRKs anmelder kalte den noe «reinspikka søppel». Etter at Tix hadde vunnet, skrev Dagbladet-anmelderen at «selv om en million fluer liker dritt, betyr ikke det at dritt er bra».

Lene Alexanda Øien er i dag student og jobber som coach. Foto: John Andresen

Selvfølgelig skal man komme med konstruktiv kritikk. Men anmeldelsen av Tix’ låt er etter min mening å dra det for langt. Dette er nærmere mobbing enn konstruktive og bra anmeldelser.

Jeg ønsker på ingen måte å gå til personangrep, og er opptatt av å skille sak og person.

Jeg sier heller ikke at dette gjelder alle musikkanmeldere. Men det virker som om en del anmeldere er misunnelige på dem som faktisk følger sine drømmer og når sine mål. I så fall er det forferdelig trist og uprofesjonelt.

Mennesker som tråkker på andre for å fremheve seg selv, har aldri vært noe positivt i mine øyne. Musikkanmeldere er kanskje mer opptatt av kred i bestemte miljøer, og ser ikke helt det kommersielle og det folket faktisk vil ha?

De har i alle fall sjelden samme smak som folk flest. Det har jeg selv fått kjenne på.

Lene Alexandra under VG-LISTA TOPP 20 i 2007. Foto: Kyrre Lien / NTB

Jeg har selv fått dårlige musikkanmeldelser i min tid som artist. Selvfølgelig kan man ikke bli likt av alle. Men jeg, som sluttet i 2010, blir fortsatt lyttet til og tjener fortsatt penger på mine sanger. Så jeg tar det musikkanmeldere skriver med en klype salt.

Samfunnet generelt trenger mindre mobbing, mer aksept og at flere rett og slett er greiere med hverandre, uansett yrke og posisjon. Det er helt forferdelig dersom voksne mennesker mobber. I aller verste fall kan det ta liv.