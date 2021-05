Når bunaden blir for trang: Seks 17. mai-antrekk som kler koronakroppen

Hanne Sigbjørnsen Tegnehanne

Nå nettopp

Zoom-versjonen: Bare toppen av en bunad.

La oss omfavne tidsånden og huske denne 17. maien for det den er.

Konseptet bunad høres bra og flott ut i teorien. Men hva skal man gjøre de årene den ikke passer?

For eksempel etter et år med hjemmekontor og lockdown som i praksis har tvunget på deg en diett bestående utelukkende av kanelgifler og ulike former for pasta.

Her er noen ideer:

1. En bjørkeoppsats. Det mest nasjonalistiske treet vi har, vil vekke 17. mai-følelsen i alle og enhver.



2. En festdrakt laget av gamle skatter fra bakerst i skapet. For eksempel en gammel neontunika eller en sånn blazer med innsydd hette.



3. Et flagg surret rundt din nakne kropp. Tenk FHM-babe møter landslagskamp møter ingen klær passer lenger. Det var dette eller den joggebuksen jeg har bodd i siden 2019.



4. Bare toppen av en bunad. La oss omfavne tidsånden og huske denne 17. maien for det den er.



5. En striesekk. Bare hold deg i bevegelse, så vil alle tro du var midt i et sekkeløp og måtte dra for å nå en annen forpliktelse.



6. Et printet bilde av en bunad som du kan binde fast til kroppen din. Husk å tenke som en ninja: Aldri snu ryggen til fienden. Eller i dette tilfellet – din nærmeste familie og venner.

