Kort sagt, torsdag 8. oktober

Forskerne vil redde oss

Det er politikerne som redder oss, skriver Nina Kristiansen. I sin Uviten-spalte 28. september fremholder hun at det er regjeringen og deres rådgivere som er pandemiens helter, ikke forskerne.

Det er jo sant at norske myndigheter har styrt skuta gjennom urent farvann på en god måte. Men det bør også sies at regjeringen har støttet seg tungt på kunnskapsbaserte råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Disse institusjonene har igjen støttet seg på siste oppdaterte forskning. Tiltakene er dermed et skoleeksempel på evidensbasert politikk slik vi ønsker det – selv om det for mange av spørsmålene ikke har vært tilstrekkelig forskning. Samtidig er tiltakene blitt iverksatt gjennom politiske avveininger som gir legitimitet hos befolkningen. Denne balansen er en styrke ved det norske systemet.

Vi skulle selvfølgelig ønske oss at forskerne allerede nå hadde alle svar på bordet og hadde utviklet nødvendige løsninger og teknologier. Allikevel må det sies at vi aldri før har sett et slikt tempo i den medisinske forskningen. Det ville være urealistisk å tro at man kunne frembringe en helt ny vidundermedisin på så kort tid, men det velprøvde legemiddelet Dexametason har vist seg å ha en god effekt. På vaksinefronten jobbes det i en nesten utrolig hastighet, og det er grunn til å tro at vi kan få godkjent en eller flere vaksiner til bruk i Europa i løpet av to-tre måneder.

Folk flest har forståelse for at ting tar tid. Da vi nylig stilte spørsmål om folks forventninger til forskerne under koronakrisen, var bare 15 prosent skuffet over at forskerne ikke har kommet lenger med å finne en behandling eller en vaksine.

Pandemien har gitt oss en mulighet til å lære noe om hvordan vi skal organisere kunnskapsutviklingen når verden trenger hurtige svar. De færreste land har økonomiske muskler til å finansiere prosjekter som er store nok. Derfor er organisert internasjonalt samarbeid helt nødvendig.

John-Arne Røttingen, administrerende direktør og Kristin Danielsen, områdedirektør, Forskningsrådet