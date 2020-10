Terroren i Iran bare fortsetter

Kamal Khoshnood Iranske Politiske Fanger for Fritt Iran (IPFFI)

Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei. Foto: Office of the Iranian Supreme Leader/AP/NTB

Regimet bruker stadig nye måter å undertrykke folket på.

Advokat Nasrin Sotoudeh (57) er dømt til 38 års fengsel i Teheran.

I tillegg til dette skal hun piskes 148 ganger. Verdenssamfunnet mangler effektive reaksjoner.

Regimet bruker stadig nye måter å undertrykke folket på. I september skal Revolusjonsgarden (IRGC) opprette en gruppe for å patruljere bydelene, angivelig for å ta vare på sikkerheten.

Sjefen for Revolusjonsgarden erklærte at patruljene er blitt dannet for å bekjempe «ondskap iverksatt av Amerika». Senere sa de imidlertid at patruljene ble dannet for å bekjempe «kjeltringer, tyver og lommetyver». Dette tyder jo på at Revolusjonsgarden planlegger å øke sin tilstedeværelse i hovedstaden. På denne måten forbereder de seg på å hindre demonstrasjoner.

Ydmyker ungdommer

Å ydmyke ungdommer er et annet middel for å terrorisere folket.

I september så man også eksempler på hvor brutalt terroristene behandlet mennesker som prøvde å uttrykke sine meninger.

På denne måten prøver regimet å skape en atmosfære av frykt for å hindre folk i å gi uttrykk for sitt politiske syn.

Innenriksdepartementets nestleder for sikkerhet og orden, Hossein Zolfaqari, kunngjorde at oppfordringene til protest i Iran var blitt tredoblet sammenlignet med i fjor.

Henrettelsene fortsatte i september. Rett etter henrettelsen av Navid Afkari hevdet mulla Ebrahim Raisi at ordren om å fullbyrde dommen var gitt av ayatolla Ali Khamenei personlig.

Raisi er kjent som et av de fire medlemmene i den såkalte dødskommisjonen, som beordret henrettelser av inntil 30.000 politiske fanger i 1988.

Tortur og annen mishandling

Fire menn ble dømt til å amputere fire fingre på høyre hånd. Dommene mot mennene, som de tilsto under tortur, er blitt stadfestet av Irans høyesterett.

De omfattende protestene, rettet mot regimets øverste ledelse, vitner om at mullaene ikke har lykkes i å stanse protestene. Tvert imot: De er livredde.

Noe folk i Iran er ganske sikre på, er at «bak skyene er himmelen alltid blå».