Fellesskapet investerer, private tar gevinsten

Bjørne Grimsrud Administrerende direktør, Transportøkonomisk institutt

Nå nettopp

Det er på tide å få en diskusjon om hvordan det offentlige kan få en større del av verdiskapningen når offentlig infrastruktur bygges ut, skriver Bjørne Grimsrud. Bildet er fra E18 ved Ramstadsletta i Bærum. Foto: Hans O. Torgersen

Enkelte private interesser kan tjene enormt på offentlige investeringer. Fellesskapet går glipp av viktige verdier.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Utvalget bak utredningen «Norge mot 2025», som ble lagt frem 25. mars, studerte virkemidler for å styrke offentlige finanser. Et område som ble nevnt under fremleggelsen, var å skattlegge grunnrente som en følge av offentlige infrastrukturinvesteringer. Det er på høy tid at vi diskuterer hvordan det offentlige kan høste mer av de ekstra verdiene som oppstår når fellesskapet bygger ut infrastrukturen.

For noen år siden møtte jeg byplansjefen i London. Han var helt fortvilet fordi han måtte kjempe for sin del av knappe offentlige midler for å bygge nye T-banelinjer. Samtidig så han at han skapte milliardformue blant de private eiendomsbesitterne der de offentlige investeringene kom. Vi ser det samme i Norge, om enn i mindre skala.

Satser milliarder

Staten har blant annet de seneste årene satset milliarder på infrastruktur i storbyene. Med noen få unntak, som Fornebubanen, er det minimalt med grunneierbidrag fra private som nyter godt av disse utbyggingene.

I stedet må kommunene selv sørge for å hente inn noe av denne private gevinsten fra offentlige investeringer. Det gjøres gjerne gjennom å stille krav til rekkefølgebestemmelser og grunneierbidrag. Dette følges så opp ved bruk av utbyggingsavtaler med utbyggere. Ofte mangler både viljen og kompetansen hos kommunene.

Dette er ikke bare et spørsmål om å styrke offentlig finansiering, men også om fordelingspolitikk

I mai kom også Høyesterett med dom i saken mellom Selvaag Bolig og staten. Der ga de utbyggeren medhold i at Oslo kommune ikke kunne pålegge dem å utbedre en turvei i nærheten av tomten de skulle regulere. Det gjør kommunens muligheter innenfor dagens lovverk mindre. Det burde også føre til en debatt om lovverket bør endres.

Unngå korrupsjon og kameraderi

Staten har, gjennom utbyggere som gjennom Statens vegvesen eller Bane Nor, heller ingen tradisjon for å be kommunene stille slike krav. Det betyr at kommunen lett kan tenke at hvis staten tar regningen, trenger de ikke å pålegge næringslivet å bidra.

Dessverre er dette også et område der samarbeidet mellom lokale næringsinteresser og kommunepolitikere ofte kan bli for tett. Den nylig fremlagte Nasjonal transportplan er full av bynære investeringer. Ofte er det veitunneler for statlige veier som selvfølgelig har miljøgevinster, men i stor grad dreier det seg om å frigjøre områder for byutvikling. Et av de største eksemplene på dette er del to av E18-utbyggingen fra Ramstadsletta til Slependen i Bærum.

Det er på tide å få en diskusjon om hvordan det offentlige kan få en større del av verdiskapningen når offentlig infrastruktur bygges ut. Dette er ikke bare et spørsmål om å styrke offentlig finansiering, men også om fordelingspolitikk. Det er dessuten vesentlig for å unngå korrupsjon og kameraderi knyttet til utbyggingsbeslutninger.

Når enkelte private interesser kan tjene enormt på offentlige investeringer, er det naivt å tro at det ikke kan oppstå ønsker om å påvirke beslutningsprosessen på en uheldig måte. En bør se på både lovgivning og praksis i kommuner og i statlige etater og samspillet mellom disse.