La oss private få hjelpe til under koronaen!

Thorleif Jansen Medisinsk sjef, Kry (digital helsetjeneste)

Nå nettopp

Kry kunne ha medvirket til trygge og brukervennlige covid-19-tester for spyttprøver, skriver innleggsforfatteren. Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Vi og andre private helseaktører forvalter kompetanse og kapasitet som etterspørres når pandemien utfordrer helsetjenesten.

Debatt

Koronasmitten blomstrer opp igjen i flere områder, og når testkapasiteten og mottaksapparatet i den norske helsetjenesten utfordres, er mitt spørsmål: Kan vi få lov å hjelpe til?

Vi og andre private helseaktører forvalter kompetanse og kapasitet som etterspørres når pandemien utfordrer helsetjenesten. Erfaringene våre fra mars, og det første store smitteutbruddet, er at myndighetene har behov for å trekke inn alle gode krefter i arbeidet med å bekjempe viruset.

Vi har eksempler på at kompetanse og etablerte løsninger blir sittende på sidelinjen, selv når behovet for dem er uttalt. De private aktørene kan utgjøre det nødvendige trekkspillet når presset på det offentlige tilbudet krever en rask økning i kapasiteten.

Kommer ikke til forhandlingsbordet

Helsedirektoratet jobber nå med løsninger for covid-19-hjemmetesting ved hjelp av spyttprøver. Slik vi nylig utviklet hjemmetester for klamydia på en innovativ måte, kunne vi ha bidratt til trygge og brukervennlige covid-19-tester tuftet på spyttprøver.

Vi har gode forutsetninger for å kunne bidra i dette arbeidet raskt, på en måte som også legger til rette for at denne typen tjenester kan inngå i et økosystem tilpasset brukernes behov for videre oppfølging.

Når vi melder dette inn til direktoratet, kommer vi ikke engang til bordet for å presentere hvor langt vi er kommet eller hvor raskt vi kan levere.

Min frykt er at det nå utvikles nye løsninger fra bunnen av, noe som kan forsinke og fordyre løsninger vi, og sikkert andre leverandører, allerede har mer eller mindre gryteklare.

Responstid vesentlig

I en akutt situasjon hvor man håndterer en pandemi, er responstiden vesentlig.

Da må de gode kreftene inviteres til bordet for å finne løsningene i fellesskap, uten kunstige skiller mellom «offentlig» og «privat». Fordi pasientene hverken er offentlige eller private.

Pandemien har aktualisert utfordringene i samspillet mellom myndigheter og private leverandører på helsefeltet.

Spisskompetanse

For de av oss som er gamle nok til å huske Norge-Brasil i fotball-VM i 1998: Vår rolle kan kanskje sammenlignes med Jostein Flo, som satt klar på benken nesten hele kampen. Norge trengte spisskompetansen hans for å endre kampbildet. Han skåret ikke målene på de 15 minuttene han fikk, eller stjal overskriftene, men uten hans spisskompetanse ville utfallet av kampen blitt et helt annet.

Vi og andre private aktører besitter ulik spisskompetanse, som kan være med å endre bildet i en situasjon som kommer til å forbli krevende i lang tid. Først og fremst vil vi rekke opp hånden og fortelle at vi er her. Vi reiste oss fra innbytterbenken og startet oppvarmingen allerede i mars.

Jeg vet at jeg snakker på vegne av mange, når jeg sier: La oss hjelpe til!



