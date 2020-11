Er FHIs vaskeråd utdaterte?

Jan Tore H. Gunnarsen Daglig leder, Norske vaskeriers kvalitetstilsyn

6 minutter siden

Man bør sikre at eventuelle viruspartikler blir fullstendig fjernet eller inaktivert før munnbindet gjenbrukes, skriver Jan Tore H. Gunnarsen. (Illustrasjonsfoto) Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Hvor høy vasketemperatur kreves for å få munnbindet rent? Det vet man ikke sikkert.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ingun Grimstad Klepp og Tone Skårdal Tobiasson virker å glemme den bakenforliggende årsaken til at man bruker munnbind i sitt innlegg om munnbind og tøyvask 29. oktober. Hele poenget er vel å inaktivere viruset slik at det blir risikofritt å bruke munnbindet etter vask?

Vann, kjemikalier, mekanisk bearbeiding og temperatur nevnes som viktige faktorer i klesvask. De glemte en viktig faktor: Tid.

60 grader er nærmere 40

Dette er noe maskinprodusentene vet mye om. Over flere år har de forlenget vasketiden på normalprogram for 40- og 60 grader, samtidig som vasketemperaturen er gradvis redusert. Dette skyldes EUs Energimerkedirektiv, som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for i Norge.

Det er krav til reduksjon av energiforbruk på blant annet husholdningsvaskemaskiner, men ingen krav til vasketemperatur. Derfor reduserer maskinprodusentene vasketemperaturen, slik at 60 grader i praksis er nærmere 40 grader. Tiden økes for å oppnå samme grad av flekkfjerning ved lavere temperaturer.

Dersom man reduserer en av faktorene, må en eller flere av de andre økes for å oppnå samme vaskeresultat. Vaskemidlene i Norge er blitt optimalisert for å fjerne flekker ved lavere vasketemperaturer. Så for flekkfjerningens del kan man gjerne vaske på 40 grader.

Men for å oppnå samme reduksjonsfaktor på mikroorganismer ved lavere temperatur, må det tilsettes et desinfeksjonsmiddel. Ettersom det ikke brukes desinfeksjonsmiddel i vaskemidler i salg til private husholdninger i Norge, så er temperaturen helt avgjørende for inaktivering av viruset ved privat tøyvask.

Les også FHIs vaskeråd: Du bør ikke legge munnbindet i fryseren. Vask med vann på 60 grader ser ut til å være det lureste.

Kunnskapsløs sammenligning

I SIFOs fagrapport nr. 1–2003 ble blant annet hygienen ved bruk av de mest vanlige vaskeprosessene i privat husholdning i Norge, Nederland, Spania og Hellas undersøkt. En av konklusjonene var at reduksjon i vasketemperatur gir negativ effekt på reduksjonen av mikroorganismer. Det er ikke slik at man ved å redusere temperaturen vil få like god eller bedre hygiene. Det har motsatt effekt.

Det er også kunnskapsløst å sammenligne håndvask med tøyvask. En korrekt utført håndvask fjerner mekanisk 99,9 prosent av mikroorganismer i løpet av 60 sekunder, relativt uavhengig av temperatur. For å oppnå samme effekt i en tøyvask må man enten over 60 grader eller bruke et desinfeksjonsmiddel ved lavere temperatur.

Virus må inaktiveres

Private klær utgjør en mye mindre smitterisiko enn andre mennesker og dine egne hender. For munnbind kan risikoen være høyere ettersom det dekker munn og nese. Derfor bør man sikre at eventuelle viruspartikler blir fullstendig fjernet eller inaktivert før munnbindet gjenbrukes.

Hvor høy vasketemperatur som kreves, vet man ikke sikkert. FHI gir råd om at tøymunnbind skal vaskes på 60 grader mellom hver bruk. I utgangspunktet virker dette som et godt råd, men det er ikke spesielt presist når 60 grader ikke er 60 grader i en privat husholdningsvaskemaskin.

Det er forresten bare 40- og 60 grader som testes i henhold til Energimerkingsdirektivet, og som dermed gir «feil» vasketemperatur. Andre innstillinger gir riktig temperatur. Så ikke sett maskinen på 80 grader i den tro at det gir 60 grader.

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter