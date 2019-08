Kort sagt, mandag 19. august

Eiendomsskatt tilbake? Invester smart!

Er du en av dem som får tilbakebetalt eiendomsskatt fra 2016? Diverse høyrefolk anført av noen av Norges rikeste gikk til søksmål fordi de mente eiendomsskatten var ulovlig. De tapte i Høyesterett, men Oslo kommune hadde bommet på en tidsfrist og skal tilbakebetale eiendomsskatten for 2016 til 55.000 Oslo-borgere. Jeg ringer Kemnerkontoret i Oslo, og en hyggelig saksbehandler forteller at jeg vil få 1200 kroner tilbakebetalt. Det er ikke et beløp jeg kimser av. Det er ganske nøyaktig hva det koster å kjøpe et nytt forhjul til elsykkelen min. Men det er samtidig penger jeg ikke hadde regnet med. Så de pengene sender jeg allerede nå på forskudd videre til de rødgrønnes valgkamp i Oslo. Og jeg vil oppfordre alle som får tilbakebetalt eiendomsskatt til å gjøre det samme. Sjekk hva får tilbake, og send pengene så fort som mulig videre så de bidrar til å sikre fortsatt rødgrønt flertall! De rødgrønne har begynt opprydningen i privatiseringskaoset som høyresiden etterlot seg, og blant annet gjennom Oslo-modellen baner de veien for et mer anstendig arbeidsliv. De har også sørget for en massiv opprustning av idrettsanlegg, har styrket eldreomsorgen med 500 nye årsverk, skaffet 200 nye lærerstillinger, osv. Men selv har jeg tre grunner som alene er nok til å ønske at de rødgrønne fortsetter: Renere luft, bedre kollektivtransport, flere og tryggere sykkelveier. Det har betydd bedre livskvalitet for meg og min familie. Det merkes bokstavelig talt på kroppen at Oslo er blitt en bedre by å bo i. Den utviklingen vil jeg at skal fortsette. Hva som er viktigst på skrytelisten til de rødgrønne kan man strides om, men sjelden har et kommunevalg vært et så klart veivalg der resultatet med all tydelighet vil påvirke livet til hver og en av oss, uansett alder. Å gi økonomisk støtte til de rødgrønne partienes valgkamp oppleves som en investering i eget liv. Er du enig, så ikke nøl. Alle partiene har Vipps.

Henrik Hovland, forfatter, Ap-medlem