Utvikling av kollektivtransport i en storby som Oslo har sine fallgruver. Mange velmente forslag til løsninger blir lansert, men bør ikke realiseres.

Høyres forslag til ny T-banetunnel gjennom Oslo indre by er et godt eksempel på dette.

Det bryter nemlig med viktige prinsipper for utforming av effektiv kollektivtransport og hindrer gjennomføring av bedre løsninger:

1. Når en skal bygge en slik del av banenettet, må en vite hvilke linjer som skal betjene den nye strekningen. Med Høyres tunnel er det vanskelig å se for seg et godt driftsopplegg for det samlede T-banesystemet.

Hvilke av banegrenene i øst og vest skal betjene den nye tunnelen og dermed få færre avganger og lavere kapasitet gjennom byens sentrum enn med Ruters tunnelløsning?

Ruter har påpekt at Høyres tunnel går så langt fra sentrum at den ikke avlaster dagens sentrumstunnel godt nok.

2. Attraktive og effektive kollektivlinjer må være så rette som mulig. Høyres nye T-banetrasé gir en krokete reiserute mellom Majorstuen og Carl Berners plass. Neppe mer enn to-tre minutter raskere enn å ta «omveien» med dagens T-bane via sentrum.

Fra Majorstuen til Ullevål sykehus bruker dagens 20-buss fire minutter på gateplanet. T-bane under bakken via Bislett og opp til Ullevål vil gi lenger reisetid og færre avganger i timen.

Fakta: Ny tunnel - dette er forslagene Byrådet og Ruter anbefaler å legge en ny tunnel gjennom sentrumskjernen, med Stortinget stasjon som det store knutepunktet. Det blir nye stasjoner på Bislett og nederst på Grünerløkka. Forslaget er utredet. Det siste kostnadsanslaget for dette er fra 2014 og er på 17,4 milliarder kroner (19 mrd. i dag), men med en usikkerhet på pluss/minus 40 prosent. Tunnelen kan i beste fall stå klar i 2030, ifølge anslag. Høyre vil heller legge ny tunnel langs Ring 2, med nye stasjoner underveis på Ullevål, Bislett, Sagene og øvre Grünerløkka. De ønsker at forslaget skal utredes og deretter vedtas hvis utredningen viser at det er gjennomførbart. Høyres forslag vil gi minst to års utsettelse.

3. God kollektivplanlegging krever at alle driftsarter utvikles i et samlet reisenettverk.

Som anbefalt av transportetatene i den store konseptvalgutredningen kan Ullevål sykehus, Sagene og øvre Grünerløkka betjenes bedre og mer effektivt med buss og modernisert trikk. Slik vil disse områdene tilbys mye tettere avganger og kortere gangavstander enn det Høyres T-banetrasé kan gi – til langt lavere pris.

4. Effektiv utnyttelse av baneinvesteringer er også viktig. Høyres tunnel vil trolig bli vesentlig dyrere å bygge enn Ruters løsning.

Den vil kreve mer tunnelbygging og fire nye T-banestasjoner, mot Ruters to nye stasjoner i indre by. Ekstra driftskostnader kommer i tillegg.

5. God utvikling av kollektivtransport krever langsiktig strategi som gjennomføres målbevisst og trinnvis.

For å supplere T-banen, har Oslo igangsatt en stor trikkesatsing med fornyelse av mange gater og utskifting av de gamle trikkene. Når disse blir satt i drift om tre til fem år, vil alle kunne se et stort løft for byens trafikk og miljø.

Neste trinn bør da bli trikk på Ring 2, som kan bli en flott, høykapasitets trikkegate med allétrær, sykkeltrasé og lokal bilbetjening på hele strekningen mellom Majorstuen og Carl Berner og videre østover.

Lite fruktbar «avsporing»

Det er gledelig at Oslo Høyre mener det er mulig å finansiere deres baneløsning. Men partiet bør heller gå inn for å bruke pengene på planlagte investeringer med større nytte, slik at byen ikke bruker mer tid og penger på en velment, men lite fruktbar «avsporing» som den skisserte T-banetunnelen.

Prinsippet den bygger på, er blitt vurdert i tidligere planfaser. Nye utredninger vil bare forsinke gjennomføringen av langt bedre planer.

Noe må vi da ha lært av fadesene med planlegging og utvikling av Fornebubanen?

