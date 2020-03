Syria-krigen blir stadig mer grusom. I Idlib-provinsen utsettes skoler og sykehus for granat- og bombeangrep hver eneste dag, og stadig flere barn blir ofre for den brutale krigen. Når konflikten eskalerer, legger stadig flere mennesker ut på flukt. Men vi er ikke klare til å hjelpe dem som trenger trygghet.

Barn rammes hardest

Over 70 millioner mennesker flykter i verden i dag, og over halvparten av dem er barn. Barn er de som rammes hardest når det er krise i verden. Å vokse opp i kriseområder, på flukt eller miste år med skolegang er ødeleggende for barns fremtid. Derfor er det internasjonale systemet for kvoteflyktninger nødvendig for å sikre trygghet for dem som ikke kan få det i nærområdene.

Flyktningleirene er overfylte, og behovet for hjelp i nærområdene er stort. Det er behov for å lette på trykket i leirene ved å hente ut dem som har særskilte behov for sikkerhet. Det er jobben til FNs høykommissær for flyktninger.

Undergraver kvotesystemet

FN kommer årlig med en forespørsel til land basert på hvor mye de kan bidra til å hjelpe med å ta imot flyktninger. FN har i flere år bedt Norge om å ta imot minst 5000 flyktninger. Men regjeringen er fornøyd med å ta imot 3000 kvoteflyktninger fra FN årlig. Det er knappe 60 prosent av FNs ønske. Det setter en farlig presedens.

Når Norge ikke lytter til FNs anbefalinger, er vi med på å undergrave hele kvotesystemet. Hvordan skal FN med tyngde kunne be andre land stille opp, når selv ikke verdens rikeste land er villig til å lytte til FN? Dersom vi ønsker et internasjonalt ansvar, må vi selv kunne vise at vi tar ansvar.

Må vise lederskap

Situasjonen for verdens flyktninger blir stadig verre. Norge må vise lederskap og støtte opp om FNs kvotesystem. På den måten letter vi trykket i nærområde og viser at vi trenger internasjonale løsninger og at FNs anbefalinger blir tatt på alvor. Det vil gi oss tyngde i arbeidet med å få andre land til å støtte opp om FNs arbeid med flyktninger. I dag har Norge lite troverdighet, og vår presedens med å ligge under FNs anbefaling må ta slutt.