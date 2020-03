Torsdag la regjeringen frem en ny risikorapport. Aftenposten refererte fra pressekonferansen at det nå anslås som «sikkert at Norge får en koronaepidemi». Scenarioet man planlegger ut ifra, er dramatisk:

Hele 42 prosent av befolkningen vil bli smittet, og toppen av epidemien skal komme i mai-oktober.

Spørsmålet jeg stiller meg, er om vi ikke også bør gi folk mer håp om at det er mulig å unngå dette, hvis vi lojalt gjennomfører alle strenge tiltak som lanseres?

Optimistisk fra Shanghai og Sør-Korea

Vi er et land og et folk som er flinke til å stille opp. Hvorfor skulle vi ikke da kunne gi hverandre en viss tro på at det kan gå bedre enn vi frykter? At vi kan lykkes med å bremse og kanskje stanse spredningen på et adskillig tidligere tidspunkt?

På onsdag kunne vi lese et interessant innlegg i Aftenposten av norske Heidi Berg, som bor i Shanghai. Hun beskriver hvordan byen med svært strenge tiltak i løpet av fem uker greide å stoppe utbruddet der i første fase.

Shanghai har 25 millioner innbyggere som bor tett, og ligger bare to timers flytur fra Wuhan, der korona-utbruddet startet. Den siste uken har de ikke hatt noen nye tilfeller.

Torsdag skriver også Biljana Stangeland i Aftenposten om «mirakelet i Sør-Korea», der de har klart å bremse virusspredningen mye raskere enn myndighetene våre ser for seg at vi skal greie.

Tidlig og kraftig innsats

Det som trekkes frem av erfaringer fra disse stedene, hvor man ser ut til å ha lykkes bedre enn scenariet som skisseres her hjemme, er særlig:

De har testet svært mange for korona.

De har tatt kostnadene med mange sterke tidlige tiltak, heller enn å vente til spredningen er kommet for langt.

Hvis den endelige fasiten blir at de har lykkes, vil deres tidlige kraftige innsats lønne seg voldsomt i det lange løp fremfor å ha store kostnader og belastninger i et års tid.

Heldigvis har regjeringen og helsemyndighetene lansert sterkere tiltak også her hjemme. Vi bør alle støtte opp om dem. Jeg tror også det trengs mer ganske raskt, blant annet når det gjelder hvor mange som testes.

Hvis vi tester flere, kan vi også oppdage flere smittebærere som ikke er syke selv. Disse kan jo være de som sprer viruset mest, fordi ingen er klar over det, heller ikke de som bærer smitten.

De gjeldende tiltak og de som kommer, vil kreve mye av oss. Denne dugnaden krever håp. Når vi ser til Shanghai, Sør-Korea og andre steder, må vi ha lov å tro at vi kan lykkes like bra som dem. Så selv om vi herder oss – la oss beholde håpet om å lykkes med den store mobiliseringen.

