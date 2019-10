Det har kommet mye vondt ut av denne saken med Haddy Njie og Trond Giske, men jeg vil gjerne fokusere på det positive: At det har lært meg begrepet «min sannhet».

For min sannhet lar meg nemlig lage meg min egen virkelighet, uavhengig av hvilke fakta som allerede ligger på bordet. Og ingen kan si imot meg, fordi sannheten er min. Dette kan det tjenes bokpenger på.

Her er min fremtidige katalog:

1. Min sannhet om vaksiner

Leger, forskere og all statistikk mener vaksiner utrydder folkesykdommer som før i tiden drepte store deler av befolkningen. Vaksinemotstandere mener vaksiner forårsaker autisme.

Min sannhet? Vaksiner gjør at vi mister den medfødte evnen til å kommunisere med hester.

2. Min sannhet om jordens form

Forskere sier den er rund. Et lite samfunn på internett sier den er flat.

Min sannhet? Jorden er en firedimensjonal rombe.

3. Min sannhet om hvordan babyer blir til

Vitenskap sier barn er et resultat av ubeskyttet sex. Barnebøker sier de kommer med storken.

Min sannhet? Inni enhver gravidmage ligger det en liten stork, med en enda mindre baby. Under fødselen flyr storken ut og leverer barnet til foreldrene.

4. Min sannhet om TV-en

Foreldre sier at overdreven TV-titting fører til firkantede øyne. All empiri tyder på det motsatte.

Min sannhet? Alt som skjer inni TV-en foregår egentlig i en parallell virkelighet på planeten Zhorgob.

5. Min sannhet om menneskeskapte klimaendringer

97 prosent av forskere mener klimaendringene er menneskeskapte. 3 prosent mener noe annet.

Min sannhet? Jorden er et slags terrarium for en type romvesen som er vesentlig smartere enn oss. Og akkurat nå sitter de og ser på at vi utsletter oss selv, sakte, men sikkert.

