Kort sagt, mandag 23. september

Ikke setesdøler som har påvirket valget i Kristiansand

Om Frank Rossaviks kommentar om kommunevalget i Kristiansand og «hva som kan komme nasjonalt»: I sin kommentar den 17. september mer enn antyder han at kristiansanderes dreining mot Demokratenes og Frps politikk skyldes arven etter «setesdøler som kom for sent til Amerika-båten», et litt ubehøvlet utsagn av Kåre Valebrokk.

Setesdøler kom ikke for sent, nei. Har setesdøler bestemt seg for noe, så gjennomfører de.

Jeg har bodd i Valle i 40 år, og det som slår meg her, er at alle har et søskenbarn i USA. De setesdøler som ville reise, de kom seg av gårde! Og det er svært få som kom tilbake.

Så det er ikke setesdøler som har påvirket valget i Kristiansand. Det har de klart selv. Sørlendinger fornekter seg jo ikke. Borgerkrig for/mot ærlig bruk av 50 millioner og tillit til Sørlandsnyhetene. Ja, ja ...

Til slutt: Ingen kommuner i Setesdal hadde liste for Demokratene. Knapt nok for Frp. Så Frank Rossaviks antydning om setesdølers politiske ståsted her i avisen den 17. september faller på sin egen urimelighet. På samme måte som Kåre Valebrokks utsagn

Sissel Åkre, Valle i Setesdal, Valle Venstre