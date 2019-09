Kort sagt, torsdag 19. september

Etterlysning: Statsmann eller -kvinne

Denne uke la Aftenposten til rette for et trist kapitel i norsk politisk historie. Tilsynelatende lar avisen ukritisk en løpsk politiker få boltre seg med to siders kronikk med formål om å polarisere norsk politikk til egen vinning. Hvem er tjent med denne kronikken? I hvert fall ikke det norske folk, eller de berørte parter Abid Raja (V) omtaler.

Vi lever i en tid som rent sikkerhetspolitisk er mer usikker enn på lenge. Det snakkes om påvirkningskampanjer, falske nyheter og forsøk på å destabilisere demokratier via presse og sosiale medier. Derfor trenger vi mer enn noen gang politikere som kan samarbeide tverrpolitisk og styrke Norge. I stedet har vi for tiden politikere som må droppe internasjonale toppmøter og partiledere må bruke tid på å megle blant sine egne som kappes om offerroller og utdeling av merkelapper. Til tider en oppførsel vi kan se hos skolebarn med dårlig oppdragelse.

Mediene er fremdeles den fjerde statsmakt i Norge, med mulighet til eksempelvis å belyse samfunnsutfordringer og fremme god debatt. Men i dette tilfellet gjør Aftenposten det stikk motsatte. Å publisere Rajas splitt og hersk-kronikk er ødeleggende for politikk, samfunn og demokrati. Men folkevalgte politikere har også et ansvar for både debattform og hvordan det igjen berører vårt demokrati. Som et kjent ordtak sier: En politiker tenker på neste valg, en statsmann på neste generasjon.

Jeg håper vi kan se mer til en statsmann eller -kvinne som kan vise at politikk fremdeles handler om å bygge landet, samarbeide og oppføre seg selv om man er uenig. Man kan til og med være enig om å være uenig.

Birgitte Førsund, Oslo

Ikke-sak om ordføreren i Frogn

Aftenposten hadde lørdag 31. august en fem siders artikkel om ordfører Odd Haktor Slåkes (H) inhabilitet. Til tross for det store oppslaget og omfanget av artikkelen, klarte ikke avisen å påvise at ordføreren hadde handlet feil én eneste gang. Tvert imot hadde han opptrådt korrekt fra første dag.

Som kjent er det ikke ulovlig å være inhabil. Artikkelen bidrar likevel til å mistenkeliggjøre ordføreren. Det er grunn til å spørre om Aftenposten her virkelig har arbeidet etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Alle som kjenner Slåke vet at han er en hardt arbeidende og tvers igjennom redelig person. Høyre fikk ved forrige kommunevalg 37 prosent oppslutning og gikk frem to mandater stikk i strid med landstrenden. Det skyldes ikke minst Slåkes popularitet. Men hvordan reagerer de som ikke kjenner ham? Hvordan reagerer familien?

Aftenposten burde beklage. For min del vil abonnementet bli sagt opp.

Dagfinn Danielsen, Drøbak