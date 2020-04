Svenskene pleier å bli beskrevet som trygghetsnarkomane. Når det gjelder korona, er de risikovillige.

«Voffor gör di på detta viset?» spurte huldretussene i Ronja Røverdatter. Mange nordmenn har undret seg på tilsvarende måte når det gjelder Sveriges veivalg i koronakrisen.

I motsetning til Norge, hvor alt er stengt, holder Sverige relativt åpent selv etter at nye restriksjoner er innført. Livet går ikke helt som før covid-19, men det går videre.

Det motsatte, altså strengere begrensninger i Sverige, hadde egentlig vært å forvente.

Svenskene pleier jo å bli beskrevet som trygghetsnarkomane som er først ute med å innføre alle slags forbud, nå senest røykeforbud på uteserveringer. Men når det gjelder korona, er de derimot risikovillige.

Handlingsregelen på den svenske siden av grensen virker å være «heller for lite enn for mye», mens den i Norge er «heller for mye enn for lite».

Fakta: Sveriges koronatiltak Sverige har forbudt forsamlinger på mer enn 50 personer. Det er ikke lenger lov å serverer mat og drikke ved disk. Alt skal skje ved bordene. Folk blir bedt om å holde seg hjemme hvis de er syke. Unngå å besøke eldre over 70. Unngå å reise hvis du ikke må. Eldre over 70 år blir oppfordret til å unngå sosial kontakt. Undervisning på videregående skoler, universiteter og høyskoler skjer nå via fjernundervisning. Skoler og barnehager er ikke stengt. Restauranter og treningssentre har lov til å holde åpent. Grensene mot Norge, Danmark og Finland er ikke stengt fra svensk side. Folkhälsomyndigheten begrunner tiltakene med at dette vil hjelpe med å flate ut smittekurven. De peker på at smitten i liten grad rammer barn, men at stengte skoler vil ramme helsetjenesten fordi barnas foreldre må være hjemme. Fritidsaktiviteter, som idrett, er ikke forbudt, men folk blir bedt om å ta forholdsregler.

Konsensus som ideal

Både i Sverige og i Norge er den mellommenneskelige tilliten og tilliten til de samfunnsbærende institusjonene høy i en internasjonal sammenheng. Det kan likevel tenkes at de forskjellige veivalgene avspeiler en forskjell i tilliten til medborgerne.

Sverige er en gammel nasjonalstat med en sterk sentralmakt som lenge var homogen, og med, selv i vår tid, en sterk kollektivisme som har konsensus som ideal, mens meningsforskjeller nærmest er et skjellsord.

Men i et land der Peer Gynt er nasjonalikon, kan borgerne (og for den saks skyld kommunene) ikke forventes å følge påbud i samme utstrekning. I stedet kreves det forbud.

Politikken spiller annenfiolin

Sosial ingeniørkunst med sin tiltro til en politikk utarbeidet av eksperter, er både ideologi og praksis i Sverige. Å tilrettelegge livet blir hyllet som selve fundamentet for det svenske underet, det som gjorde at Sverige tok plass i forkant av modernismen.

Legg så til at den svenske forvaltningsmodellen er bygget opp med små departementer og store forvaltningsmyndigheter. Myndighetene skal etter loven være selvstendige, styres av politikken gjennom overordnede instruksjoner, men stå fritt i den daglige virksomheten.

At politikken spiller annenfiolin sammenlignet med Norge, henger også sammen med regjeringens kriseorganisering - og med statsminister Stefan Löfven.

Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Under tsunamien i 2004 viste det seg at det var en avgjørende feil ved kriseorganiseringen at statsministeren ikke hadde det formelle ansvaret for å lede og dermed også for å kunne fordele arbeidet.

Som et resultat av evalueringene, ble organiseringen endret slik at statsministeren fikk det formelle ansvaret. Et av de første tiltakene Löfven gjorde som regjeringssjef, var å abdisere fra det ansvaret og i stedet overlate det til innenriksministeren. Det var så å si et signal om å «la meg være i fred» og også en åpning for mindre samordningsmakt.

Det svenske selvbildet

«Lagom», altså passe (mye), er det begrepet vi pleier å anvende for å sammenfatte i ett ord hvordan svensker og Sverige fungerer. Det gjenstår altså å se om det virkelig er «passe mye» som kjennetegner den svenske reaksjonen på covid-19, eller om det er det motsatte.

Det er ikke noe nytt med vidtgående beslutninger som kan kalles ekstreme, på en skala av tenkelige handlingsmuligheter. Et eksempel er migrantkrisen i 2015, et annet er nedleggelsen av det territoriale forsvaret etter at den kalde krigen var slutt. I begge tilfellene holdt man lenge fast ved de beslutningene som var fattet, til tross for at fakta tilsa det motsatte.

Det er også grunn til å fundere på hvilken rolle det svenske selvbildet spiller.

Sverige var en gang i historien en tradisjonell stormakt som ble noe forhutlet, men som i etterkrigstiden er blitt beskrevet som en fremgangshistorie bygget på den svenske modellen.

At Sverige dessuten ville være og var en moralsk stormakt, har forsterket selvoppfatningen om at «vi vet best». Kort sagt: gammeldags «storsvenskhet».

Eksperimenterer

Ifølge «smitteverngeneralen» Anders Tegnell eksperimenterer andre land. Budskapet fra det norske Folkehelseinstituttet har vært at ingen vet sikkert, men at alle eksperimenterer.

Ingen vet med sikkerhet om den norske eller den svenske modellen er best, men det finnes forskjeller i krisehåndteringen som kan kaste lys over veivalget. En slik forskjell er at regjeringen Solberg raskt tok ledelsen i form av å være ansiktet utad, men også ved ikke alltid å lytte til ekspertene.

Man gjorde en avveining mellom ulike mål. Det er politikkens oppgave. Bak kalkylen kan det naturligvis også ligge et behov for å vise handlekraft og likeså partiegoistiske motiv. Slik er jo politikken.

Oversatt fra svensk av Bjørg Hellum