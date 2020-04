Hvor lenge vil vi være i koronaens tid?

Det er det ikke lett å svare på.

Vi må være forberedt på at det kan bli en stund, selv om vi skulle lykkes med «slå koronaen ned og hold den nede»-strategien. Det kan ta tid å finne ut hvordan vi skal leve sammen fremover. Om og når det lykkes å fremstille nok, trygg vaksine og trygg, effektiv behandling, gjenstår også å se.

Hittil er besteforeldregenerasjonen blitt parkert i samfunnsarbeidet under pandemien, fordi vi som gruppe har høy risiko for å utvikle alvorlig koronasykdom. Takk for det. Ikke alle samfunn har vært like hensynsfulle.

Privat

Men besteforeldregenerasjonen er en sammensatt gruppe mennesker. Mange av oss vil kunne gjøre en betydelig innsats for å få familielivet og dermed samfunnshjulene til å gå bedre rundt.

Forutsetningen er at det blir utarbeidet gode regler for hvordan slik innsats skal kunne skje trygt og uten at det går på smittevernet løs. Etter hvert som smitten kommer under bedre kontroll og testkapasiteten øker, vil det bli enklere å unngå å smitte hverandre.

Med utgangspunkt i egen situasjon

Vi har til sammen åtte barnebarn. Seks av dem bor geografisk nær. Vi har i praksis vært i karantene på grunn av jobbene våre siden før 12. mars.

Våre barnebarn og foreldrene deres er i samme situasjon. Burde vi ikke da kunne være sammen to–tre generasjoner? I det minste én og én familie om gangen? Jeg tror alle tre generasjonene synes det hadde vært både hyggelig, avlastende og gi alle overskudd.

Barnas foreldre er alle yrkesaktive og har hjemmekontor. De henger i stroppen på alle måter, men det er klart det røyner på til tider, og døgnet strekker ikke til.

Vi tror de kunne arbeide mer effektivt, med mindre stress og mer familiehygge, hvis vi besteforeldrene kunne være mer sammen med barnebarna – i det minste i helger og fridager som det jo er mange av utover i mai. Sommerferien er heller ikke langt unna.

Trenger nasjonale rammer

De som mangler en tredje generasjon, kan inspireres til å finne noen i nærheten som kan fylle besteforelderrollen.

Slik det er nå, er antagelig noen av oss altfor strenge og noen altfor slappe med omgangen over generasjonene.

Myndighetene vurderer i disse dager å lempe på koronatiltakene. Desto viktigere blir det med nasjonale rammer for generasjonssamvær, slik at det kan foregå på en trygg og god måte for alle.

