Jeg elsker å jobbe. Jeg elsker å bruke energi i en givende arbeidshverdag. Jeg er også muskelsyk, rullestolbruker og avhengig av brukerstyrt personlig assistanse. Det har likevel ikke hindret meg fra å være en ressurs for min arbeidsgiver i 20 år.

Nå, midt oppe i en stor arbeidsmarkedskrise, ser jeg en fantastisk mulighet. En gyllen anledning til å skape et arbeidsliv som inkluderer flere med nedsatt funksjonsevne.

Hjemmekontoret er årsaken.

Jeg tror mange arbeidsgivere erfarer at digitale kommunikasjonsverktøy i stor grad bidrar til å holde virksomheten i gang. At mange arbeidsoppgaver kan utføres like effektivt hjemmefra.

Derfor håper jeg dere også tenker over hvor liten betydning det har om den ansatte utfører arbeidet fra en vanlig kontorstol fremfor en rullestol.

Arbeidsreiser øker forskjellene

Fra hjemmekontoret blir vi faktisk ganske like. Derimot, skal vi delta i et møte i 7. etasje i kontorbygget som ligger en halvtimes kjøretur unna hjemstedet, øker forskjellene.

Det høres kanskje ikke så anstrengende ut, men for en rullestolbruker krever slike reiser mye tid, krefter og ofte eksterne ressurser. Dette er tid og krefter jeg i dag heller kan bruke på arbeidet, noe som er vinn-vinn for meg, arbeidsgiver og kollegene jeg er leder for.

Ved at vi fra hjemmekontoret blir likere, øker også følelsen av å være inkludert. Følelsen av å være en likeverdig del av et arbeidskollegium og en ressurs for samfunnet.

Det er følelser ikke alle er forunt, og du vet kun hvor godt det gjør om du har kjent på følelsen av å være en belastning.

Mangfold og inkludering

Derfor utfordrer jeg politikere og ledere som snakker om å vende tilbake til normalen.

Hva med heller å vende oss mot en ny og bedre normal? En normal arbeidshverdag som ikke vektlegger fysisk oppmøte på kontoret til enhver tid.

Et arbeidsliv der dyktige, kvalifiserte arbeidssøkende ikke blir avvist fordi kontoret har lange trapper og mangler tilrettelagte toaletter.

I fremtiden vil kanskje koronakrisen fremstå som starten på hjemmekontorets tidsalder. Jeg håper den også vil gå inn i historiebøkene som starten på et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsliv.