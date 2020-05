Plutselig satt vi der med nesen i en skjerm og rumpa mer fastgrodd i sofaen enn noensinne. Muskelsvinn og ryggvondt. Musearm og liggesår.

Det var ille før. Hør på dette skrekkens situasjonsbilde: Ifølge Folkehelseinstituttet utøver 20-åringer samme mengde moderat fysisk aktivitet som de på 64 år.

Samme som besteforeldrene deres! Og det var før koronatiltakene.

Innetiden avlyst

«Kom hjem før mørket!» En vanlig beskjed til unge på vei ut døren for en generasjon siden. Nå er innetiden avlyst.

«Kom hjem»-formaninger er snudd til «kom deg litt ut». Ipader rives ut av podenes hender før det trues med fravær av frynsegoder hvis de ikke kommer seg ut. Finne på noe selv. Det er sunt å kjede seg litt.

Vil idrettsminister Abid Raja (V) åpne ytterligere for idretten på torsdag?

Dersom vi klarer å åpne opp uten å bli rammet av en kraftig smitterekyl, vil det være et stort og viktig skritt for folkehelsen.

Urovekkende statistikk

Ungdommen er mer enn noensinne avhengig av organisert aktivitet.

Norge er allerede et av verdens mest «stillesittende» land. I studien til Bauman et. al. (2011) som sammenlignet fysisk aktivitet i 20 land, ble Norge kun slått av tre land. En lite prominent liste.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Her er tre hovedgrunner til forverret folkehelse:

1. Aktivitetsnivå: Kun 40 prosent av landets 15-åringer tilfredsstiller minimumskravet fra Helsedirektoratet om fysisk aktivitet, det vil si 60 minutter hver dag.

2. Utetid/innetid: Ungdata viser at et mindretall av elever på ungdomstrinnet er ute med venner på daglig basis. 43 prosent er ikke ute med venner i hele tatt. 25 prosent har vært hjemme hele kvelden minst seks dager i uken.

3. Skjermbruk: Ifølge Folkehelseinstituttet hadde 15-åringer 30 minutter skjermtid i 2005. I 2019 brukte halvparten mellom to og fire timer utenom skoletid. Én av tre brukte mer enn fire timer på skjerm.

Døgnet har snart ikke flere timer tilgjengelig for økt tidsbruk på skjerm.

Vil ungdommen klare å ta vare på sin egen helse etter koronanedstengningen og en forverring av allerede dårlige vaner?

Sunn i sinnet

Fysisk aktivitet har flere helsefremmende effekter, er gunstig for læring og et viktig element i disse tider: Fysisk aktivitet har også positiv effekt på mental helse.

Undersøkelser på et utvalg 11–14 år gamle barn og ungdom indikerer at hyppig fysisk trening svekker utviklingen av depressive symptomer. Den samme sammenhengen finner vi faktisk, og kanskje litt overraskende, ikke for dem som deltar i kulturaktiviteter.

Dette er ikke et innlegg mot klarinett, sang og maling, men for idrettens viktige rolle i barn og unges liv.

Foreldrene bærer ansvaret for å få sine barn til startstreken når idretten åpner igjen. Idretten bærer ansvaret for å tilby idrettsglede til alle og stimulere til økt aktivitet livet gjennom.

Visjonen er «Idrettsglede for alle». Det er, og skal være, krevende. Men idretten får etter lang tids dvale en ny mulighet til å vise ungdom hva idrettsglede er. Den bør de ta vare på.