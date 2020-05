Da regjeringen kort tid etter at Norge stengte fikk på plass akutt økonomisk nødhjelp, var det med et mål om å treffe flest mulig, raskest mulig. Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å trygge arbeidsplasser og avhjelpe situasjonen for bedrifter, arbeidstagere, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Mona Levin skriver flott i Aftenposten om sterke teateropplevelser.

Vi er mange som savner teater, konserter og andre kulturopplevelser. Og jeg vet at vi som publikum er savnet av alle de som medvirker til arrangementer og det kunstneriske innholdet som formidles på de mange små og store scenene rundt om i landet.

Kan ikke kompensere krone for krone

Vi har begynt den gradvise åpningen av Norge igjen. Jeg håper at vi kan fortsette med det samtidig som vi holder smitten under kontroll, og at vi fra 15. juni kan åpne opp for arrangementer med opptil 200 personer.

I mellomtiden gjør regjeringen det vi kan for å holde økonomien i gang og for å hindre unødige konkurser, sikre inntektene til arbeidstagere som mister jobben eller blir permittert, og bidra til at så mange som mulig har en arbeidsplass å komme tilbake til.

Et samlet storting har kommet sammen under denne krisen, og regjeringen har raskt fått på plass brede tiltak som vil hjelpe veldig mange som sliter med å få endene til å møtes. Men vi klarer dessverre ikke å kompensere krone for krone.

Flere detaljer kommer snart

Privatteatrene kan på lik linje med andre foretak som opplever stort omsetningsfall, søke om å få støtte til å dekke deler av de faste, uunngåelige kostnader som ikke kan reduseres i takt med aktiviteten. I tillegg har jeg, nettopp fordi min sektor består av så mange ulike aktører, laget en kompensasjonsordning for arrangører på én milliard kroner for mars og april måned alene, som dekker tapte billettinntekter og deltageravgift og merutgifter.

Jeg jobber nå med en innretning for å forlenge denne ordningen, og detaljene om dette vil raskt være på plass.

Samlet sett mener jeg vi har fått på plass brede tiltak som vil bidra til at så mange som mulig kan komme seg gjennom koronakrisen. Jeg både tror og håper at flere av disse ordningene treffer mange aktører i kultursektoren, fordi det er ingen tvil om at vi trenger kunst og kultur. Både under, nå som vi har begynt gradvis å gjenåpne samfunnet, og etter denne krisen.