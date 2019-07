«Det er ikke Nasjonalmuseets oppgave å bygge opp en privat kunstsamling», påpeker Aros’ direktør Erling Høyersten. Fredriksen-søstrenes avtale gjelder et 10-års lån, ikke en gave. De får Vestbanebyggets nest største rom, større enn Munch-salen. Private samlere tjener på å stille ut i anerkjente museer, noe som influerer markedsverdien.

Hvorfor ble det ikke like mye debatt da Munch-museet gjorde det samme?

Lambda i Bjørvika skal romme seks forskjellige samlinger: Munch, Stenersen, Ravensberg, Nielsen og samtidskunst – pluss privatsamlinger med behov for fasjonabel eksponering: Først ut blir Christian Bjellands samling med Melgaard-verk, også et 10-årslån. Det fremgikk av en reportasje med direktør Stein Olav Henrichsen for tre år siden (Aftenposten 17. mars 2016).

Bjelland roste initiativet som «en kraftfull og helt forbilledlig formidlingsstrategi som jeg ønsker å støtte opp om». Både før og siden har dette og Lambdas øvrige innhold vært fortiet.

Grunnen til tausheten er enkel:

Det absurd dyre Lambda-konseptet – reist av hensyn til Bjørvika-utbyggernes ønske om et prisdrivende prestisjebygg i området – utgis offisielt som et rent Munch-museum, og dermed «et nasjonalt ansvar» med krav på statlig støtte.

Lureriet har hittil gått bra. Staten har betalt rundt 25 prosent av byggeprisen, delfinansierer «Tøyen-løftet» (den politiske hestehandelen som fikk tre partier til å bryte sitt valgløfte om å bygge ut museet på Tøyen-tomten) og gir trolig støtte til den enormt ressursslukende driften.

Statsstøtten hviler fullt og helt på myten om Lambda som et Munch-museum.

At det dreier seg om Oslo kommunes kunstsamlinger minus Vigeland måtte ikke komme ut, og slett ikke at det også skal være showroom for private i tråd med Bjørvika-utbyggingens kommersielle idé. Intervjuet med direktør Henrichsen i 2016 var visst en glipp, som har krevd et dementi.

Senest i NRK P2s fredagspanel den 24. mai i år, roste han Oslo kommunes kulturvilje når «de bygger et énmanns-museum til 2,7 milliarder».