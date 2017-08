Kort sagt, søndag 27. august

Jeg, en minstepensjonist

Jeg synes det er merkverdig at man snakker om pensjonister som gruppe. De er selvfølgelig dypt forskjellige. Det må komme av at man forakter folk som ikke har gjort seg fortjent til en normal pensjon. Eller som har vært hjemmearbeidende med barnestell og husstell. Eller som har vært syk i mange år og har måttet ty til forståelsesfulle saksbehandlere ved sosialkontoret, nå NAV. Med støtte derfra mister man alle opptjente pensjonspoeng og må leve resten av livet som minstepensjonist.

Jeg fikk min første kreftdiagnose for 37 år siden, malignt melanom med spredning som jeg ikke kunne overleve. Nå var det slik at en god venn av meg satte hele universet i sving for å redde livet mitt. Et av disse tiltakene fikk meg ut av depresjonen, jeg arbeidet målbevisst og strengt for å kaste ut alt som ikke gikk min vei, slik jeg har beskrevet i min bok Kreftsyk, jeg?

Samfunnet må ha meg unnskyldt, for da tenkte jeg ikke på inntekter og fremtidig pensjon, skrekkslagent tenkte jeg bare på å overleve (etter fem år var 992 av 1000 tilfeller døde).

Senere har jeg mistet en nyre, i morgen skal jeg ha en samtale med en kreftavdeling etter undersøkelse av mulig kreft i bukspyttkjertel. Hvis jeg har det, lever jeg ikke til jul. Derfor synes jeg det er ganske håpløst å lese i Aftenposten (16. august) om hvor godt jeg har det med en månedlig inntekt på ca. 14.000 kroner, hvor det meste går til bolig. Jeg har for eksempel ikke råd til nødvendig tannbehandling, som jeg skrev om i denne spalten 21. juli.

Helge Rustand, forfatter og pensjonert grafisk designer

En flau vind fra Holmlia

Jeg har bodd ti år ved Holmlia i Oslo, et område som ofte blir omtalt i sterke ordelag. Nær halvparten av de som bor her har innvandrerbakgrunn. Noen snakker om ghettoisering, andre om kulturelle berikelser. Sylvi Listhaug har trukket det frem som et område ingen kan ønske å bo i.

I lys av dette har mitt møte med Holmlia vært svært så udramatisk. Jeg merker hverken noe til ghetto eller samba. I løpet av ti år har jeg aldri vært vitne til vold eller andre ubehagelige situasjoner.

Én gang i året går jeg på Holmlia-festival for å høre musikk og smake mat fra hele verden, men de resterende 360 dagene går det i rock og kjøttkaker. Om noen ikke vil ha svinepølser i barnebursdag steker jeg bare en vegetarpizza. Det viktige i min hverdag er at skolen er bra, at folk er hyggelige og at bydelen er nær marka, fjorden og sentrum.

Samtidig som mange av oss trives veldig bra her, har bydelen utfordringer knyttet til blant annet barnefattigdom og trenger et områdeløft. Det er ikke lett å kommunisere et slikt dobbelt budskap, men både mediene og vi som bor her har et ansvar for å forsøke.

Geir Kjetil Sandve, Holmlia

