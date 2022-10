Flere skal kunne følge idrettsdrømmen

9 minutter siden

I et innlegg i Aftenposten 12. oktober skriver tre rektorer ved Norges Toppidrettsgymnas at jeg står i veien for fremtidens idrettshelter fordi jeg vil se på toppidrettstilskuddene disse skolene får.

Vi vil ikke stå i veien for at unge skal ha en fremtidig toppidrettskarriere. Tvert imot. Vi vil åpne muligheten for at flere skal nå denne drømmen.

Det er tre grunner til at konklusjonen i innlegget er feil.

For det første: Suksessoppskriften for norsk idrett er bredde. Ideen om at alle barn og unge skal kunne delta i idrett står sterkt i Norge. Det er i den bredden våre fremste idrettstalenter har vokst, utviklet seg og blitt Norges – og verdens beste.

For det andre: Enten du har råd til å gå på privatskole eller ikke, så skal du kunne følge idrettsdrømmen.

Denne regjeringen arvet en skolesektor der nær 40 prosent flere gikk på en privat skole sammenlignet med i 2013. Vi mener at vi må ta vare på det som er best ved den norske skolen: at elever med ulik bakgrunn og ulike interesser møtes i de samme klasserommene.

For det tredje: De private skolene skal fortsatt ha den samme grunnstøtten. Det vi nå skal se på, er tilskuddet på toppen som noen få private skoler med toppidrett har mottatt.

I dag er det 13 private toppidrettsgymnas som får særtilskudd i tillegg til vanlig grunnstøtte. Men rundt om i landet finnes det andre skoler, både fylkeskommunale og private, som også er godkjent av Olympiatoppen, som ikke får ekstra tilskudd. Det er urimelig. Derfor vil vi frem mot neste års statsbudsjett vurdere om flere skoler skal kunne komme inn i denne tilskuddsordningen.

Vi heier på alle som vil kombinere toppidrett og videregående opplæring. Derfor vil vi at flere skal kunne følge drømmen om en idrettskarriere, og ikke bare noen få.

Tonje Brenna, kunnskapsminister (Ap)