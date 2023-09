Jeg er sykehuslege og utslitt. Hvis det fortsetter sånn, blir jeg heller gartner.

Når jobben består av en lang rekke viktige beslutninger som må tas, og jeg må være «sharp» til alle døgnets tider, faglig oppdatert og samtidig rolig og empatisk, er 18-timersvakter krevende, skriver Kristina Morset (bildet).

Virkeligheten er en helt annen enn den romantiske drømmen jeg hadde om legelivet som barn.

Da jeg var 12 år, døde faren min. Like før han døde, fortalte han moren min at han håpet jeg ikke ble lege.

Etter at en ung kollega tok sitt eget liv på grunn av høyt arbeidspress og kampanjen #legermåleve startet, føler jeg et behov for å si fra om at noe må gjøres. For nå er jeg lege. Og faren min hadde jo helt rett.

Be henne heller bli gartner, sa far til mor den gangen for mange år siden. Far hadde jobbet tett med leger og så at det kunne være en stressende jobb. Han ønsket ikke dette for meg og mitt liv.

Jeg skulle ikke alltid bli lege. Men underveis i oppveksten ble det noen turer til fastlegen, og disse møtene fascinerte meg. Jeg husker fastlegen som en trygg, klok og god person – med brillene hengende på nesetippen og grønne kordfløyelsbukser. Han er nok glad i jobben sin, husker jeg at jeg tenkte.

Og så ble jeg lege.

Økte forventninger

Etter en del år i arbeidslivet er virkeligheten dessverre en helt annen enn den romantiske drømmen jeg hadde om legelivet som barn.

I hverdagen har jeg periodevis en indre konflikt. Burde jeg gjøre noe annet? Ikke fordi jeg ikke elsker «legekallet», men fordi jobben innebærer mye stress, lite autonomi, tidkrevende datasystemer og møysommelig dokumentering – for juridisk å ha ryggen fri.

Årsakene til at livet som lege i dag kan være mer stressende enn før, er så klart mange. Ingen driver husholdningen mens jeg er på jobb. Det er også økte forventninger fra pasientene. Mer avansert behandling. Pasienter som lever lenger – med mer kompleks sykdom.

Fullpakkede arbeidsdager gjør at jeg ikke rekker å tenke på livet utenom. Men jeg innbiller meg at hvis jeg ble gartner, som min far ønsket, ville jeg kunne ofre noen minutter på å planlegge middag eller dagdrømme. Av og til kunne jeg kanskje ha hentet datteren min i barnehagen like tidlig som de andre foreldrene.

Krevende 18-timersvakter

Jeg jobber som Lis-lege, lege i spesialisering, ved et universitetssykehus. Jeg er glad i arbeidsoppgavene, pasientene, kollegene og mine nærmeste ledere. Men familien min – og jeg – synes jobben sluker for mye av livet vårt.

Jeg jobber omtrent hver tredje helg. Da gjør familien min kjekke ting uten meg. Jeg jobber også mang en rød dag når andre har påskeferie, julefeiring og skoleferie. Og jeg jobber når barna mine har bursdag.

Dette er slett ikke unikt for min arbeidsgruppe. Men omtrent hver niende dag jobber jeg 18 timer i strekk. Som regel uten nok hviletid. Når jobben består av en lang rekke viktige beslutninger som må tas, og jeg må være «sharp» til alle døgnets tider, faglig oppdatert og samtidig rolig og empatisk, er 18-timersvakter krevende.

Når jeg må løpe fordi alarmen igjen ringer midt på natten og noen holder på å blø i hjel eller et lite liv må reddes, er 18-timersvakter krevende.

Ikke bare der og da – for de 18 timene setter meg i en slags «zombiemodus» i flere dager etterpå, litt som jetlag. Jeg får kort lunte hjemme og dårlig samvittighet for det. Dårlig samvittighet for de der hjemme som skulle ønske mamma jobbet mindre.

Dårlig samvittighet over tid er tungt å bære.

Slik det er, må noe gjøres

På sykehuset er vi ofte underbemannet. Det er rekrutteringsvansker, blant annet på grunn av høy vaktbelastning. I fjor jobbet jeg altfor mange timer overtid. Det er slett ikke unormalt. Jeg jobber overtid fordi jeg føler ansvar – overfor kolleger som er på randen av utbrenthet, og overfor dem som setter grenser og vil ha fritid.

Vi trenger flere folk for at vaktene arbeidsdagene skal bli greiere og døgnet lettere å snu. Og vi trenger flere folk, slik at en ikke allerede overarbeidet yrkesgruppe skal måtte jobbe overtid. For min del har livet som sykehuslege ført til søvnvansker og sovemedisin for å kunne greie snu døgnet til neste arbeidsdag.

Leger bør ha overskudd til faglig utvikling til beste for pasientene. Vi bør kunne trives og forbli på et offentlig sykehus et helt yrkesliv. Og ikke minst trenger vi overskudd og tid til familien vår.

Jeg skulle ikke alltid bli lege. Men så ble jeg det. Og slik det er, må noe gjøres. Hvis ikke blir jeg heller gartner. For leger må også leve.