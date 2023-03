Leit at dyre ski står utrygt

05.03.2023 22:15

Kort sagt, mandag 6. mars.

Allerede for 40 år siden var tyveri av de nyeste og dyreste skiene et problem ved spisestedene i Alpene. Utenfor de mest populære stedene sto det ofte hundrevis av par i snøen. Da løste man problemet på en elegant måte (når man var flere sammen) ved å sette to forskjellige ski (og staver) sammen i ett par. De «odde» skiparene satte man så langt fra hverandre.

Men, nesten 20 år tidligere (på 1950-tallet da jeg studerte i Lyon), var dette aldri et problem. Tyveri av avanserte sykler har etter hva mine barn/barnebarn forteller, lenge vært et problem i Norge. At dette etter hvert skjer også når det gjelder (dyre) ski, er leit å lese.

Odd-Erik Bjarre, Eiksmarka